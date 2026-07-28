Наквасен съпруг подпали жена си след скандал във варненско село

Мъж на 48 години е задържан заради опит за убийство на съпругата му. Инцидентът е станал днес в първите часове на денонощието в дългополското село Медовец. Разследването на случая, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин, вече се ръководи от Окръжната прокуратура във Варна.

Сигнал за криминалното деяние е постъпил малко след полунощ на 28 юли 2026 година от болничното заведение, в което е настанена пострадалата. В хода на работата по случая до момента са събрани данни за това, че след като мъжът употребил значително количество алкохол през вчерашния ден, между него и жена му възникнал скандал.

След това 48-годишният обвиняем залял със запалителна течност пострадалата и я запалил. В резултат на това тя получила сериозни изгаряния, настанена е за лечение в болнично заведение с опасност за живота.

В съда предстои да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.