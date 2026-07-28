Без машинно гласуване в секции с по-малко от 300 избиратели

Комисията по правни въпроси обсъжда на второ четене промените в Изборния кодекс, с които се предвижда преминаването на почти изцяло машинно гласуване, отпадане на избирателен район “Чужбина“, както и отпадане на ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз.

Общият законопроект е изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 16 юли 2026 г. четири законопроекта – Законопроект за изменение на ИК, внесен от Делян Пеевски и група народни представители от ПГ на “Движение за права и свободи“ на 30 април 2026 г.,

Законопроект за изменение и допълнение на ИК, внесен от Надежда Йорданова и група депутати от ПГ на ДБ на 22 май 2026 г., Законопроект за изменение и допълнение на ИК, внесен от Стою Стоев и група народни представители от ПГ на ПП на 7 юли 2026 г. и Законопроект за изменение и допълнение на ИК, внесен от Николета Тодорова и група депутати от ПГ на ПБ, внесен на 7 юли т.г.

Комисията прие да отпадне ограничението за разкриване на до 20 секции в страните извън ЕС, както и декларациите на избирателите в редица случаи да се попълват и подписват пред членовете на секционната избирателна комисия (СИК), а не предварително.

Променя се и начинът на вземане на решения в Централната избирателна комисия (ЦИК). Решенията вече ще се приемат с гласовете на повече от половината от членовете на ЦИК, а не с 2/3.

Оптично устройство

Хамид Хамид от ДПС представи предложението на парламентарната група за машинно гласуване с оптично устройство за сканиране. По думите му машините, с които се гласува в България, са се провалили както в страната, така и в цял свят. Той заяви, че голяма част от тези машини са дади дефекти.

“Те остават в историята като машините на Мадуро, с които той си гарантира оставането на власт години наред“, каза Хамид.

Янка Тянкова съобщи, че ПБ няма да подкрепи това искане, тъй като до момента няма достатъчно експертиза.

“Ако сега подкрепим внедряването на тези машини, отново ще ни обвинят за ала-бала. Внедряването на нови устройство изисква общ преглед на целия Изборен кодекс и прецизирането му“, обясни председателката на ресорната комисия и посочи и че въвеждането на такива нови сканиращи устройства поражда и сериозни финансови затруднения.

Депутатите уредиха процедурата за заличаване на регистрацията на местни коалиции, като срокът се увеличава от 15 на 45 дни.

Машинно гласуване

Правна комисия прие и най-съществената промяна в ИК - упражняването на вота да се извършва с бюлетина за машинно гласуване.

Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели.

По този начин беше отхвърлено предложението на ПП прагът за секциите без машинно гласуване да бъде до 100 избиратели, вместо до 300.