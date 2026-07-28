ПП връчи на Йотова петиция за налагане на вето на Бюджет 2026 (СНИМКИ)

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 16 / 16

Лидерът на “Продължаваме промяната“ Асен Василев и председателят на ПГ на ПП акад. Николай Денков пристигнаха на “Дондуков” 2, за да връчат на президента Илияна Йотова петиция, с която призовават да наложи вето на Закона за държавния бюджет за 2026 година.

Василев и Денков бяха посрещнати на “Дондуков“ 2 от секретаря по правни въпроси на президента – Евелина Стоева-Димитрова.

“Продължаваме промяната” още в петък се закани, че ще поиска от държавни глава да наложи вето и разкритикуваха бюджета, съставен от кабинета “Радев”.

За по-малко от 24 часа петицията на ПП събра над 17 хиляди подписа.