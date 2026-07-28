На път за Видин: Круиз с 238 души заседна в плитчините на Дунав

Круизен кораб с 238 души на борда заседна в плитчините на река Дунав заради критично ниското ниво на водата, причинено от продължителната суша в Европа, съобщава Digi24.

Пътническият параход, плаващ под швейцарски флаг, превозва 186 пасажери и 52-членен екипаж. Той е заседнал в понеделник вечерта в района на граничния пункт Гърла Маре в Румъния. Корабът е пътувал към град Видин, но не е успял да продължи по маршрута си, след като е заседнал върху пясъчна коса в участък с драстично спаднало ниво на реката.

През понеделник вечерта и вторник сутринта бяха направени няколко последователни опита за преместване на парахода, но за момента те остават без успех, пише "Фокус".

Ситуацията е резултат от промяната на климата и сушата - в края на юли румънската част на река Дунав регистрира най-ниското си ниво на водата за последните 30 години.