Напрежение в ООН: САЩ напусна залата след критиките на Франция срещу Тръмп

Представителите на САЩ напуснаха заседанието на Съвета за сигурност на ООН относно Украйна в понеделник, докато Франция изнесе реч, обвинявайки дългогодишния си съюзник в "неискрено позьорство“ заради френски коментари, сравняващи САЩ със Северна Корея, Русия и други авторитарни държави по отношение на гласуванията по въпроси, свързани с правата на човека.
Този ход последва напрегнат обмен на реплики в социалната мрежа X през уикенда между двете постоянни членки на Съвета за сигурност, по време на който Франция остро разкритикува Вашингтон за това, че се е присъединил към Русия, Северна Корея и седем други държави, гласувайки против предложението за удължаване на мандата на Фолкер Тюрк като върховен комисар на ООН по правата на човека с още четири години, съобщава AFP и Ройтерс.
Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц отвърна, като обвини Франция, че подкрепя ръководител по правата на човека, който според него критикува демократични нации като САЩ и Израел, докато същевременно "се сближава с най-големите потисници в света“.
Уолц не навлезе в подробности.
Проблемна реторика
По време на заседание на Съвета за сигурност на ООН относно войната на Русия срещу Украйна, Дан Негреа, зам.-представител на САЩ в ООН, заяви, че американската делегация е напуснала залата, докато Франция е изнасяла речта си, и ще продължи да постъпва така, докато френската страна не се откаже от своята "снизходителна и неуважителна реторика“.
Той определи изказванията на Франция като "политизирани брътвежи“ и "неискрено позьорство“. В петък Общото събрание на ООН гласува с голямо мнозинство за удължаване на мандата на Тюрк, отявлен критик на войната на Русия в Украйна и на действията на Израел в Газа, който също така е призовавал за разследвания на смъртни случаи сред задържани имигранти под американски надзор.
Удължаването на мандата срещна съпротивата на Русия, Израел и други държави, като Вашингтон заплаши да преразгледа финансирането и участието си.
Предложението, внесено от генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, беше прието със 144 гласа "за“, 10 "против“ и 13 "въздържал се“. Сблъсъкът около втория мандат на Тюрк отразява задълбочаващото се напрежение между администрацията на Тръмп и ООН. Вашингтон съкрати финансирането за агенции на ООН и се оттегли от десетки структури на организацията.
Правозащитни организации твърдят, че постът, свързан с правата на човека, е по-важен от всякога на фона на нарастващото глобално влияние на авторитарните режими. Заместник-говорителят на ООН Фархан Хак отказа коментар относно напускането на залата от страна на САЩ, като добави, че ООН очаква всички държави членки да зачитат решенията, взети от Общото събрание.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.