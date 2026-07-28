Напрежение в ООН: САЩ напусна залата след критиките на Франция срещу Тръмп

Представителите на САЩ напуснаха заседанието на Съвета за сигурност на ООН относно Украйна в понеделник, докато Франция изнесе реч, обвинявайки дългогодишния си съюзник в "неискрено позьорство“ заради френски коментари, сравняващи САЩ със Северна Корея, Русия и други авторитарни държави по отношение на гласуванията по въпроси, свързани с правата на човека.

Този ход последва напрегнат обмен на реплики в социалната мрежа X през уикенда между двете постоянни членки на Съвета за сигурност, по време на който Франция остро разкритикува Вашингтон за това, че се е присъединил към Русия, Северна Корея и седем други държави, гласувайки против предложението за удължаване на мандата на Фолкер Тюрк като върховен комисар на ООН по правата на човека с още четири години, съобщава AFP и Ройтерс.

Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц отвърна, като обвини Франция, че подкрепя ръководител по правата на човека, който според него критикува демократични нации като САЩ и Израел, докато същевременно "се сближава с най-големите потисници в света“.

Уолц не навлезе в подробности.

Проблемна реторика

По време на заседание на Съвета за сигурност на ООН относно войната на Русия срещу Украйна, Дан Негреа, зам.-представител на САЩ в ООН, заяви, че американската делегация е напуснала залата, докато Франция е изнасяла речта си, и ще продължи да постъпва така, докато френската страна не се откаже от своята "снизходителна и неуважителна реторика“.

Той определи изказванията на Франция като "политизирани брътвежи“ и "неискрено позьорство“. В петък Общото събрание на ООН гласува с голямо мнозинство за удължаване на мандата на Тюрк, отявлен критик на войната на Русия в Украйна и на действията на Израел в Газа, който също така е призовавал за разследвания на смъртни случаи сред задържани имигранти под американски надзор.

Удължаването на мандата срещна съпротивата на Русия, Израел и други държави, като Вашингтон заплаши да преразгледа финансирането и участието си.

Предложението, внесено от генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, беше прието със 144 гласа "за“, 10 "против“ и 13 "въздържал се“. Сблъсъкът около втория мандат на Тюрк отразява задълбочаващото се напрежение между администрацията на Тръмп и ООН. Вашингтон съкрати финансирането за агенции на ООН и се оттегли от десетки структури на организацията.

Правозащитни организации твърдят, че постът, свързан с правата на човека, е по-важен от всякога на фона на нарастващото глобално влияние на авторитарните режими. Заместник-говорителят на ООН Фархан Хак отказа коментар относно напускането на залата от страна на САЩ, като добави, че ООН очаква всички държави членки да зачитат решенията, взети от Общото събрание.