Българската праскова: Изкупните цени падат, а разходите растат

Производители и земеделки от Сливенско алармират, че изкупната цена на прасковите пада, но разходите продължават да растат. Дни преди началото на беритбата, производителите съобщават, че обмислят крайни мерки заради ниските изкупни цени.

По думите им приходите, които получават, не успяват да покрият вложенията.

"Ситуацията за индустриалната праскова е трагична, цената е по-ниска от миналата година, а разходите са огромни. Горивата скочиха, препаратите и торовете също. Миналата година индустриалната праскова беше 41 цента, сега е 37 цента. Има и други проблеми - административни, работна ръка", заяви Коста Петров от Сдружение "Българска праскова”.

Пред “България сутрин” земеделският производител Апостол Евтимов добавя, че производителите винаги влизат в контакт с всеки нов министър на земеделието.

“Събираме се, беседваме и накрая - нищо. Без национална стратегия нищо няма да постигнем. Работим на парче - всеки решава какво да сади без да има цел, без да има съдействие за износ, без да има насоченост какво да произвеждаме", допълни производителят пред Bulgaria ON AIR.

Петров добавя, че производителите имат реколта, но са отблъснати да работят.

"Много от фабриките предпочитат да работят в Гърция. Стратегията трябва да прецени кои култури можем да изнасяме и по какъв начин. Трябва тук да мисли държавата. Министерството на земеделието спокойно може да проучи как се работи на другите места", коментира той.

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