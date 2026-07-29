Тръмп с емоционално слово на погребението на Греъм: Човек с добро и велико сърце

Доналд Тръмп отдаде почит на покойния сенатор Линдзи Греъм, описвайки го като законодател, търсещ сътрудничество между двете партии, но и като "легенда“, издигнала се от скромно начало до влиятелна фигура, с която всички в Сената на САЩ са се съобразявали.

"Той беше човек, който отдаде на Америка цялата доброта и сила на своето велико сърце“, каза Тръмп за Греъм – републиканеца от Южна Каролина, който почина неочаквано по-рано този месец на 71-годишна възраст. "Докато накрая самото му сърце не спря да бие", каза президентът в речта си.

"Макар че винаги се смееше с лекота, никой никога не се е съмнявал в сериозността на мисията му за силна Америка“, заяви Тръмп по време на възпоменателната служба в Националната катедрала във Вашингтон.

"Вероятно няма градче в Южна Каролина, в което Линдзи да не е помогнал за ремонта на мост, разширяването на училище, подобряването на болница или възстановяването след бедствие“, каза Тръмп за Греъм, който служи в Сената повече от две десетилетия.

Бурно начало на отношенията

Тръмп и Греъм не са започнали отношенията си като приятели, отбеляза президентът в прощалната си реч. Всъщност връзката им е стартирала доста бурно по време на първичните избори на Републиканската партия през 2016 г.

Тогавашният кандидат Греъм остро разкритикува Тръмп, наричайки го "чудак“, "неподходящ за поста“, а Тръмп в отговор разпространи личния телефонен номер на Греъм, докато беше на сцената по време на предизборен митинг.

"Споделих личния му мобилен номер с милионите хора, които гледаха в онзи ден“, разказа Тръмп за случката, принудила Греъм да смени номера си за първи път от 20 години насам и добави: "В известен смисъл това беше началото на едно приятелство“, каза Тръмп.

"Но Линдзи беше този, който се засмя последен. Защото, докато аз "взривих“ телефона му за един ден... Линдзи не спря да ми звъни през следващите 10 години", каза Тръмп за отношенията им.

"Той беше стихия и много ще ми липсва“, каза още Тръмп.

Подобаващо изпращане

Думите на Тръмп сложиха край на двудневната поредица от траурни церемонии за Греъм във Вашингтон и в щата Южна Каролина, където той ще бъде положен в последния си дом.

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Преди началото на службите се виждаше как множество високопоставени гости се стичат към Националната катедрала, сред които настоящи и бивши представители на администрацията, чуждестранни лидери и членове на правителството.

Съдията от Върховния съд Брет Кавано, чието утвърждаване на поста Греъм подкрепи активно в правната комисия на Сената преди години, седеше на първия ред заедно със съпругата си Ашли. На церемонията присъстваха също украинският президент Володимир Зеленски и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху.

Сред другите известни личности бяха Ерик Тръмп и съпругата му Лара Тръмп, бившият вицепрезидент Майк Пенс и бившият съветник на Тръмп Келиан Конуей.

До Тръмп беше и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш бяха настанени един до друг на втория ред.

Министърът на търговията Хауърд Лътник, министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм и министърът на енергетиката Крис Райт също седяха в предната част на катедралата.

Племенницата на Греъм, Емили Богс Робъртс, описа Греъм като "основата“ на семейството им – човек, който присъстваше на семейните ваканции, празници, балове, дипломирания и дори на мачове по волейбол, независимо колко натоварен беше графикът му. „Той беше там за всичко това“, каза тя на присъстващите.

Тъй като родителите на Греъм починали, когато майка ѝ била още млада, а самият Греъм – студент, тя отбеляза: "Линдзи се превърна в брат, баща и майка за майка ми буквално за една нощ>

По време на възпоменателната церемония слово изнесе и Ванс: "Помня Линдзи Греъм като човек, който обичаше хората и понеже ги обичаше, той беше готов да разговаря с тях, да ги уважава и в крайна сметка - да ги убеждава“.

Смъртта на Линдзи беше обявена малко след 2:00 ч. сутринта (източно време) на 12 юли.

Според изявление, публикувано от офиса му в 17:00 ч., причината за смъртта е дисекация на аортата, настъпила вследствие на атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване.

"Статусът на смъртния акт ще бъде "в процес на изясняване“, докато приключат всички токсикологични и микроскопски изследвания; след това документът ще бъде актуализиран, за да отрази причината за смъртта и да класифицира правилно нейния характер“, заяви тогава говорител на офиса на Греъм.