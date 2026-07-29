Цените на горивата: Пътят до морето е по-скъп с около 20 евро

През последната седмица на световните пазари се отчита покачване на цените на петрола - 4 евроцента при бензин А95 и с 8 евроцента при най-масовия дизел. Поскъпване в цените има и у нас.

"Неприятно е както за потребителите, така и за нас като търговци. Преди 20 дни дизелът започна да става под 1,50 евро, сега вече е над 1,75 евро”, коментира пред “България сутрин” Димитър Хаджидимитров и добави, че увеличението в рамките на 20 дни е около 30 цента на едро. На колонката увеличението е 25-26 цента.

Пред “България сутрин” експертът уточни, че при бензините има около 10 цента увеличение, което на колонка е 6-7 цента.

"Барелът стана близо 100 долара. И двете страни са на стендбай за нови атаки - рискът, който е за крайните продукти, все още е в цената. Барелът е надолу, но пък цените на крайните продукти са доста високи. Има политически риск, заложен в Ормузкия проток и Червено море", коментира още Хаджидимитров.

Пътят до морето е по-скъп

Експертът обясни, че 30-процентното увеличение в горивата излиза около 15-20 евро на един резервоар. Въпреки цените, според Хаджидимитров, хората няма да спрат да пътуват.

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"Ще бъде по-скъпо за хора, които са предприели почивка в месеците юли и август. 20-процентно увеличение на горивата, по специално на дизела, като процентово съотношение към годишната инфлация е около 1-2%, ако е краткосрочно поскъпването, ако не - правителството трябва да вземе мерки", уточни експертът пред Bulgaria ON AIR.

Доставките на горива

"В летните сезони - в четвъртък, петък и събота има по-високо потребление. Хората трябва да бъдат спокойни с доставките. Преди месец правителството подписа споразумение собствениците също да могат да продават на "Лукойл" горива. Това дава сигурност, че няма да имаме проблем с доставките в следващите три месеца. Проблемът в момента е, че нашата рафинерия работи на много малък капацитет. Тази година пак няма да видим печалба в нашата рафинерия", прогнозира Хаджидимитров.

Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива работи по публична онлайн платформа, която ще показва цените в региона: "С разлика до 10 евро на тон".

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