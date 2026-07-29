Скандали в НС, Петър Стойчев и Костадинов почти се сбиха

Първи по-сериозен скандал в 52-то Народно събрание между представителя на “Прогресивна България” Петър Стойчев и лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов прекъсна пленарното заседание, а председателят на НС Михаела Доцова беше принудена да даде половин час почивка.

Скандалът избухна по време на дебатите за особения управител на "Лукойл", който чрез промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, ще има за задача да възстанови наблюдението върху корабното гориво и керосина.

През целия ден днес Костадинов отправя критики към управляващите и нарича премиера Румен Радев лъжец.

"Ние предложихме да има поправки между първо и второ четене на законопроекта. Това изнерви депутатите от ПБ, защото те не искат да идват другата седмица на работа. Подозирам, че те в момента ще направят същото, което правиха техните предшественици от ГЕРБ-СДС, ДПС, БСП, ИТН - ще погазят правилника. Депутатите от ПБ, които са си резервирали почивки на Сейшелите, трябва да бъдат другата седмица на работа тук и това ги изнерви", каза Костадинов.

Депутатът от ПБ Петър Стойчев явно се изнерви на нападките към лидера и отиде до мястото на Костадинов, за да търси саморазправа.

Двамата си размениха по няколко реплики, а Костадинов се чу да отговаря: “Не ми викай така”.

Спорът между Стойчев и Костадинов доведе до намесата на един от квесторите, който се наложи да ги разтърве.

“Моля за тишина в залата, колеги! Колеги, моля за тишина в залата! Колеги, определям 30-минутна почивка“, каза накрая Доцова.