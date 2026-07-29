“Възраждане”: ДАНС са публикували годишния си доклад, не се споменава “Баба Алино“

От ПГ на “Възраждане” поискаха председателят на ДАНС Пламен Тончев да бъде изслушанпо време на парламентарен контрол в Народното събрание.

Поводът е продължаващата незаконна дейност на украинската групировка КУБ и нейния собственик Олег Невзоров, която продължава и към днешна дата също по време на управлението на ДАНС от негова страна.

В мотивите си депутата Коста Стоянов се посочва, че първите официални данни за начало на престъпната дейност на украинската групировка КУБ и нейния собственик Олег Невзоров са от 2022 година. По това време председател на ДАНС е бил Пламен Тончев.

В интервю по медиите бившият директор на ТДНС Варна, Кирил Димов, е заявил, че през 2023 г., по време на председателството на Пламен Тончев, са се получили първите данни за извършване на нерегламентирани действия от страна на украинската организация КУБ - фирмата, ръководството ѝ, хора, които са се настанили във Варна. ТДНС са разработвали групировката КУБ за пране на пари от порядъка на десетки милиони евро. Били са извършени проверки за пари, които влизат в държавата, имоти, които се закупуват, строителство, което се извършва, произход на парите.

Всичко се е проверявало и то за много дълъг период от време. Докладът на ТДНС Варна е бил със заключение, че две лица представляват заплаха на националната сигурност, едно от които е Олег Невзоров. Освен това стана ясно, че Деньо Денев е отменил заповедта за експулсиране на Невзоров само 10 дни след издаването ѝ, след като му се е обадила украинската посланичка, което е огромен международен скандал. По думите на Кирил Димов Невзоров и компаниите му са ползвали сериозни политически протекции или по-точно е имал контакт с лица в Народното събрание и се е ползвал с определени протекции при определени действия.

Също в интервю по медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че има данни за действия, извършени от посланика на Украйна след издадената принудителна административна мярка на Невзоров и преди нейното оттегляне, което е груба намеса във вътрешните дела на Република България.

Скандален доклад

ДАНС вече публикували годишния си доклад за 2025 година, в който не се споменава нищо по случая “Баба Алино“, който е най-скандалният за последните няколко десетилетия.

“Не само поради огромния обществен интерес, но и във връзка със замесените висши длъжностни лица и политици считаме, че е изключително наложително изслушването на Пламен Тончев по казуса КУБ. Важно е да се знае по време на управлението на ДАНС от страна на Пламен Тончев какви мерки са предприемани за разследване на незаконните действия на украинската групировка КУБ и какви действия ще бъдат предприемани в бъдеще спрямо тази групировка с оглед на факта, че голяма част от свързаните с тази компания дружества в момента се ребрандират, като по този начин продължават с пълна сила извършването на незаконни действия на територията на нашата страна, необезпокоявани от управляващите на местно и национално ниво”, категоричен е вносителят Стоянов.

Искането за изслушване не беше допуснато от председателя на Народното събрание от “Прогресивна България” чрез процедурни хватки.