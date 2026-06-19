Пеканов: Четвъртото плащане по ПВУ от близо 1 млрд. евро е одобрено

Европейската комисия даде положителна оценка на България относно четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), в резултат на което страната ни ще получи близо 1 млрд. евро.

Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг в сградата на Министерския съвет в София.

По думите му оценката на ЕК сочи, че страната ни е изпълнила 23 от общо 26 заложени цели и етапи, свързани с четвъртото плащане.

Пеканов заяви, че средствата ще са по сметката на Министерството на финансите до края на месец юли.

"Това е важна ключова стъпка за успех на плана, жизненоважна глътка въздух за бюджета на страната и ключова стъпка и за осигуряване и финализиране на всички тези инвестиции, които са важни за всички нас", каза Пеканов.

Реформите и инвестициите, свързани с това искане за плащане, ще доведат до положителна промяна за гражданите и бизнеса в области като борбата с корупцията, цифровизацията на административното правосъдие, професионалното образование и обучение, подкрепата за малките и средни предприятия, устойчивия транспорт, декарбонизацията и възобновяемата енергия, селското стопанство и извънболничната помощ, съобщиха от ЕК.

Пеканов подчерта, че получаването на тези средства е резултат от дълги усилия и изпълнени ключови етапи, но политическата нестабилност крие рискове за бъдещите траншове.

"Днешното одобрение е безспорен позитив за страната ни. То доказва, че когато има ясен фокус върху заложените цели и законодателни промени, резултатите не закъсняват. Тези средства ще осигурят жизненоважен ресурс за модернизацията на енергетиката, цифровия преход и бизнеса," заяви Пеканов.

Според вицепремиера обществото и политическата класа не трябва да гледат на Плана за възстановяване просто като на "усвояване на едни пари", а като на инструмент за дълбока трансформация.

Според Пеканов, обаче, има няколко основни приоритета, които не търпят отлагане: продължаване на работата по антикорупционното законодателство, спазване на поетите ангажименти за декарбонизация без ощетяване на работещите в сектора, както и гаранция, че средствата от четвъртия транш ще стигнат до реалния бизнес и проектите с висока добавена стойност.

Пеканов бе категоричен, че институциите нямат време за празнуване, тъй като графикът по ПВУ остава изключително напрегнат.

"Фактът, че днес получаваме одобрение, не означава, че можем да си позволим забавяне. Подготовката за петото плащане вече трябва да е в центъра на вниманието на правителството и парламента. Всяко политическо буксуване от тук нататък може да ни струва скъпо", предупреди Пеканов.