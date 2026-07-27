Учени за горските пожари: Може би най-лошото предстои

Докато апокалиптични пожари бушуват във Франция и Испания, експерти предупредиха, че изключително опасния "огнен облак“ допълнително разпалва опустошителната стихия.

Над 250 хиляди души са евакуираните, докато горските пожари се разпространяват в Югозападна Европа, подхранвани от вятъра и рекордните горещини.

Пожарът е станал толкова интензивен, че вече поражда собствено метеорологично явление, известно като пирокумулонимбус.

Това огромно облачно образувание се формира, когато мощният пожар изтласква огромни количества горещ въздух, пепел и дим високо в атмосферата.

Докато стълбът от дим и горещ въздух се издига, той се охлажда и влагата кондензира, образувайки гигантски "огнен облак“, който поражда силни и непостоянни ветрове, подхранващи огъня долу.

Експертите посочват, че по-силните пориви на вятъра могат да направят поведението на пожара по-непредвидимо, което увеличава опасността за пожарникарите, борещи се със стихията на терен.

Това явление може дори да предизвика мълнии, които да запалят нови пожари на километри разстояние.

Такъв облак вече се образува над Бордо, където пламъците поглъщат гори и унищожават села, на фона на предупреждения, че най-лошото тепърва предстои.

Досега тези облаци са наблюдавани предимно в Австралия и Северна Америка - региони, често засегани от горски пожари. Това е първият случай, в който явлението е документирано във Франция.

Дракони над облаците

Те могат да бъдат толкова опустошителни, че NASA ги нарича "бълващи огън дракони сред облаците“.

Подполковник Ерик Брокарди от Националната федерация на пожарникарите във Франция (FNSPF) обяснява: "Повишаването на температурата на земята в центъра на пожара е толкова рязко, че силната горещина се издига нагоре под формата на стълб и се сблъсква с по-хладни въздушни маси в горните слоеве на атмосферата.

Този сблъсък създава пирокумулонимб или "огнен облак“, който обаче, за съжаление, не съдържа влага.

Този димен облак създава собствена метеорологична система, която кара всичко по пътя си да се самозапалва.

В самия облак се образуват мълнии, които удрят жаравата на земята и допълнително разпалват огъня при това се чува нисък, тътенен звук.

Макар че пожари от този тип се случват редовно в Канада и Австралия, за Франция това е безпрецедентно явление.

Учените добавят, че изменението на климата прави подобни екстремни метеорологични явления по-чести и интензивни.

Пожарите, които се случват в разгара на летния ваканционен сезон, са подхранвани от горите, които са изсъхнали по време на последователните горещи вълни и липсата на дъжд от май насам.