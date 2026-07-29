Пожарът на Парос излезе извън контрол: Евакуират населени места ВИДЕО

На жителите е наредено да евакуират няколко населени места, докато пожарникарите се борят да овладеят бързоразпространяващия се горски пожар на остров Парос на фона на силни ветрове и повтарящи се изблици на пламъците, съобщава To Vima.
Според гръцката Агенция за гражданска защита, чрез аварийни сигнали на номер 112 жителите на Агкаирия, Трипити, Аспро Хорио, Глифа и Пиргаки бяха инструктирани да напуснат домовете си и да се отправят към плажа Алики или към село Дриос.
Пожарът остава извън контрол, като доброволци се присъединиха към пожарникарите в усилията да се предотврати по-нататъшното му разпространение. Видеоклипове, публикувани през нощта, показват пламъци, обграждащи горски и земеделски площи, докато пожарът напредва по острова.
Най-критичният фронт се намира извън село Агкаирия,
въпреки че пожарът все още не е навлязъл в никакви застроени жилищни райони.
През цялата нощ пламъците многократно заплашваха близките населени места. Към операцията се присъединиха подкрепления от региона на Атина, включително 66 пожарникари, четири специализирани екипа за борба с горски пожари и 16 пожарни автомобила. Има също така съобщения за прекъсвания на електрозахранването, засягащи многобройни домакинства в района.
Пожарът започна във вторник следобед в район с ниска растителност и се разпространи бързо поради ураганни ветрове. Според най-новата информация са унищожени складови сгради и добитък, докато няколко къщи едва са се отървали от пламъците.
Източници от пожарната служба смятат, че пожарът се е разпространил толкова бързо поради гъстата ниска растителност в района.
Ветровете на Парос достигат сила 7 по скалата на Бофорт и се очаква да се засилят още през деня.
Няколко активни пожарни фронта остават в труднодостъпни райони, а през нощта не са били извършвани въздушни хвърляния на вода, тъй като пожарните самолети не са могли да оперират след залез слънце.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.