Пожарът на Парос излезе извън контрол: Евакуират населени места ВИДЕО

На жителите е наредено да евакуират няколко населени места, докато пожарникарите се борят да овладеят бързоразпространяващия се горски пожар на остров Парос на фона на силни ветрове и повтарящи се изблици на пламъците, съобщава To Vima.

Според гръцката Агенция за гражданска защита, чрез аварийни сигнали на номер 112 жителите на Агкаирия, Трипити, Аспро Хорио, Глифа и Пиргаки бяха инструктирани да напуснат домовете си и да се отправят към плажа Алики или към село Дриос.

Пожарът остава извън контрол, като доброволци се присъединиха към пожарникарите в усилията да се предотврати по-нататъшното му разпространение. Видеоклипове, публикувани през нощта, показват пламъци, обграждащи горски и земеделски площи, докато пожарът напредва по острова.

Най-критичният фронт се намира извън село Агкаирия,

въпреки че пожарът все още не е навлязъл в никакви застроени жилищни райони.

През цялата нощ пламъците многократно заплашваха близките населени места. Към операцията се присъединиха подкрепления от региона на Атина, включително 66 пожарникари, четири специализирани екипа за борба с горски пожари и 16 пожарни автомобила. Има също така съобщения за прекъсвания на електрозахранването, засягащи многобройни домакинства в района.

Пожарът започна във вторник следобед в район с ниска растителност и се разпространи бързо поради ураганни ветрове. Според най-новата информация са унищожени складови сгради и добитък, докато няколко къщи едва са се отървали от пламъците.

Източници от пожарната служба смятат, че пожарът се е разпространил толкова бързо поради гъстата ниска растителност в района.

Ветровете на Парос достигат сила 7 по скалата на Бофорт и се очаква да се засилят още през деня.

Няколко активни пожарни фронта остават в труднодостъпни райони, а през нощта не са били извършвани въздушни хвърляния на вода, тъй като пожарните самолети не са могли да оперират след залез слънце.