Любимият наркотрафикант на Тръмп се завръща триумфално в Хондурас

Бившият президент Хуан Орландо Ернандес, осъденият наркотрафикант, помилван от президента Доналд Тръмп през декември миналата година, се прибра триумфално в Хондурас в неделя, обгърнат от амбициозна слава. Той слезе от частен самолет, облечен в изгладена бяла риза, изглеждащ чист като снег, което е в ярък контраст с белезниците,които носеше, когато за последен път стъпи на хондураска земя.

Завръщането на Ернандес, което е едновременно удивително и смразяващо, подчертава способността на Тръмп да използва правомощията си за помилване, за да подкопае върховенството на закона както у дома, така и в чужбина, като се намесва в суверенна държава, за да я тласне още по-надясно и да нанесе поредния удар в дългата поредица от разрушителни американски интервенции в Хондурас. Използването от страна на Тръмп на президентското помилване, за да даде сила на силите на алчността и репресията в Хондурас, е напълно безпрецедентно. Но това е просто нов инструмент в имперската кутия с инструменти.

Доминацията на САЩ над Хондурас датира отдавна - от дългите десетилетия на подкрепа за банановите компании до използването на страната като военна база по време на войната с "Контра" през 80-те години, когато страната беше известна като USS Хондурас. През 2009 г. Вашингтон подкрепи военен преврат, който свали демократично избрания президент Мануел Селая. Режимът след преврата, с подкрепата на САЩ, след това нанесе опустошение на хондураската икономика и съдебната система, като доведе до необуздана корупция от страна на двете традиционни управляващи партии в страната, наркотрафикантите, организираната престъпност и все по-мощните банди, всички те преплетени с полицията и армията.

Хуан Орландо Ернандес не е просто документиран наркотрафикант. Криминалното му досие е далеч по-обширно. Той подкрепя преврата от 2009 г., докато е член на Конгреса; като председател на Конгреса той ръководи "техническия преврат" от 2012 г., който отстрани по-голямата част от Върховния съд. Той и партията му откраднаха цели 300 милиона долара от националната здравна служба, довеждайки я до фалит, за да финансират първата му президентска кампания през 2013 г. Четири години по-късно той се кандидатира за преизбиране в нарушение на конституцията, открадна изборите, когато загуби, след което насочи полицията и армията срещу мирни протестиращи и минувачи, убивайки най-малко 20 от тях.

През всички тези години президентите Обама, Байдън и Тръмп подкрепиха режима след преврата и Ернандес, въпреки силния натиск от страна на Конгреса и гражданското общество да се спре помощта за сигурност предвид жестоките нарушения на човешките права. Междувременно обаче, зад кулисите, независими федерални прокурори от Южния окръг на Ню Йорк съставиха солидно досие срещу хондурасския президент.

През януари 2022 г. Ксиомара Кастро, съпругата на Селая, встъпи в длъжност като президент след убедителна победа на център-лявата опозиционна партия LIBRE, която възникна в резултат на съпротивата срещу преврата от 2009 г. Малко повече от две седмици по-късно САЩ екстрадираха Ернандес в Ню Йорк.

По време на грандиозния процес срещу Ернандес през март 2024 г. слушах как свидетел след свидетел даваше показания, че той е работил с висши лидери на картели, е приемал милиони подкупни суми в замяна на свободното движение на наркотици и оръжие и дори е наредил убийство. Той е известен с това, че обеща да "натъпче наркотиците в носовете на грингосите". Ернандес беше осъден за трафик на над 400 тона кокаин и оръжие и получи присъда от 45 години затвор.

Но, шокиращо, на 2 декември 2025 г., два дни преди следващите избори в Хондурас, президентът Тръмп помилва Ернандес, според информациите по настояване на дългогодишния приятел на Тръмп Роджър Стоун. Тръмп даде ясно да се разбере, че прави това отчасти, за да повлияе на изборите в полза на Насри Асфура, крайнодесния кандидат на дискредитираната Национална партия на Ернандес. Твърдейки, че властите се опитват да откраднат изборите, Тръмп заплаши, че ще има „адски последствия“, ако Асфура не спечели. Ужасени от това, че Тръмп ще прекъсне паричните преводи, които съставляват до една трета от икономиката на страната, хиляди хондурасци според информациите са прехвърлили гласовете си към Асфура, пише за RS Дана Франк, почетен професор в Университета на Калифорния, Санта Круз.

Президентът Асфура е слаб лидер; той не е приятел с Ернандес. Но, както се оказва, JOH е управлявал Националната партия още откакто беше първоначално лишен от свобода, според бивш високопоставен хондураски служител. Неговият най-близък съратник, Томас Замбрано, сега е председател на Конгреса и, веднага след встъпването си в длъжност, незабавно използва правомощията си, за да отстрани независимия главен прокурор на страната и председателя на Върховния съд, с цел да проправи пътя на JOH да избегне обвиненията в корупция в страната. Върховният съд, под ръководството на новия си председател, вече постанови, че издадената заповед за арест няма да бъде изпълнена. Ернандес заявява, че ще се яви в съда, за да защити невинността си на 3 август.

Ернандес прекара месеците след освобождаването си очевидно, укривайки се някъде във Флорида. Той публикуваше постоянно сърдечни снимки и очарователни видеоклипове (понякога на плажа), в които заявяваше невинността си, любовта си към Бога и семейството си, както и решимостта си да се върне в любимата си страна. Той коментираше обществени въпроси, сякаш беше августен държавен деец, а не осъден престъпник. Междувременно Роджър Стоун публикуваше в Туитър подробни защити, настоявайки, че Байдън е натопил JOH, че свидетелите лъжат и че съдията и прокурорите от Южния окръг на Ню Йорк (SDNY) са пристрастни.

Ернандес сега променя сценария още повече,

за да представи предстоящото си изслушване по обвинения в корупция като тест за върховенството на закона, в който той е жертва на корупция, а не извършител. Началникът на въоръжените сили вече обяви, че Хернандес ще бъде охраняван от специална елитна единица на армията и полицията.

В Хондурас е широко известно, че Ернандес се стреми да стане отново президент. Каквото и да се случи по-нататък, разрушителното въздействие на помилването от Тръмп вече е ясно и ще се засилва. Върховенството на закона е още по-разкъсано, а Националната партия на Ернандес, която беше почти напълно дискредитирана заради обвиненията за наркотици, сега управлява безконтролно, в съюз с Либералната партия, която се е поддала на нея.

Междувременно опозиционната коалиция, която се появи толкова мощно в резултат на съпротивата срещу преврата от 2009 г. и дори си осигури президентския пост за четири години, е слаба и в хаос. Журналистите са изложени на риск всеки път, когато изразяват мнението си; партията LIBRE е загубила голяма част от своята база; а народните движения на коренното население и селяните продължават да бъдат репресирани, тъй като новоприетите закони вече криминализират защитниците на земята като „терористи“ и легализират изгонването на селяните. На 26 май 20 селяни в долината Агуан бяха избити от убийци, за които се твърди, че са действали от името на големи земевладелци, наркотрафиканти и други елити.

Междувременно във Вашингтон влиятелни гласове в Конгреса продължават да се противопоставят на помилването, особено поради огромното противоречие между него и използването от Тръмп на реториката за войната срещу наркотиците, за да нападне незаконно десетки кораби в Тихия океан и Карибите, да нападне Венецуела и да отвлече нейния президент по обвинение в трафик на наркотици, както и все по-често да заплашва с въоръжена интервенция срещу Куба и Мексико. „Защо президентът на Съединените щати би помилвал човек, когото сте осъдили и описали като замесен в насилствени дейности и като позволил влизането на тонове кокаин в Съединените щати?“ попита сенатор Джак Рийд (Д-Р.И.) по време на изслушването за потвърждаване на Джей Клейтън за директор на Националното разузнаване на 15 юли.

В неделя хиляди хондурасци се събраха на митинг, за да аплодират Ернандес при завръщането му, докато той танцуваше на сцената със съпругата си, облечена в бяла риза. Но ако се съди по миналия опит, празнуващите бяха докарани в замяна на два долара и сандвич, дори можеше да видите автобусите, наредени зад тълпата. Под цялата тази чиста и щастлива картина Ернандес и неговата партия остават прогнили до дъно, подкрепяни, както винаги, от Съединените щати и от оръжията, обмена на разузнавателна информация, обучението и легитимността, които те им осигуряват.