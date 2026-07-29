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Гасят пожар край жп линията София – Бургас в района на Гавраилово и Чинтулово

Четири екипа на пожарната се борят с огъня

29.07.2026 | 16:36 ч. 0
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Четири екипа на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" гасят пожар, обхванал сухи треви и храсти край железопътната линия София – Бургас в участъка между гарите Гавраилово и Чинтулово, съобщи за БТА главен инспектор Росен Георгиев, изпълняващ длъжността началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, който участва в гасенето на огъня.

Огънят е обхванал участъци по протежение на железопътната линия. По първоначална информация вероятните причини за възникването му са искри от преминаващ влак или умишлен палеж. Причината се изяснява.

Към момента няма данни за пострадали. Екипите работят за локализиране на пожара.

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