BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 91

Млада жена загина в катастрофа край Видин, ударът е бил между камион и кола

Пътувалите с нея жена и дете са откарани във видинската болница

29.07.2026 | 16:53 ч. Обновена: 29.07.2026 | 16:55 ч. 7
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Жена на 22 годни е загинала при катастрофа между товарен и лек автомобил на главен път Е-79 в района на бензиностанция „Фанти Г.“, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден в 14:40 часа. По първоначални данни са се сблъскали товарен автомобил с прикачено полуремарке с видинска регистрация и лек автомобил с германска регистрация. Към мястото незабавно са насочени екипи на полицията, пожарната и Центъра за спешна медицинска помощ.

Шофьорът на лекия автомобил – 22-годишна жена, е починала. Пътувалите с нея жена и дете са транспортирани за оказване на медицинска помощ в Многопрофилната болница във Видин.

Шофьорът на товарния автомобил – 51-годишен мъж от село Арчар, е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни.

На мястото се извършва оглед от оперативна група. Движението в района ще бъде възстановено след приключване на процесуално-следствените действия, посочват от полицията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа Видин загинала
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem