Как ще се отрази на пазара на имоти шоково вдигане на данъчните оценки?

Шоково вдигане на данъчните оценки и на данъците при покупко-продажба на имоти може да повлияе сериозно на бизнеса и на потреблението на имоти. Важно е да се уточни в какъв период ще се актуализират данъчните оценки и данъците и как ще стане това. Нужна е и яснота как ще се разходват средствата, които ще влязат в бюджета от по-високите данъци - дали ще отидат за изграждането на инфраструктура, паркове, детски градини или ще се използват за нещо друго. Това коментира Евгени Василев, собственик и управител на инвестиционен холдинг, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.

За инвеститорите в имоти са важни инфраструктурата и т. нар. външни връзки – ток, вода, канал, тъй като в София и в другите общини те са в компромисно състояние и тепърва ще трябва да се инвестира сериозно в тях, изтъкна Василев.

Той припомни, че данъчните оценки в България не са променяни от почти 20 години и това води до сериозна разлика между тях и пазарната стойност на имотите при реално сключените сделки. В някои райони разликата е от пет до осем пъти, съобщи събеседникът и даде за пример имот на цена от 350 хил. евро, който в момента има данъчна оценка от 60 хил. евро.

Според Василев плавно вдигане на данъчните оценки няма да повлияе на имотния пазар в голяма степен, тъй като данъците са само един от факторите, които оказват влияние върху него. Другите са икономическата среда, нивото на безработицата, възможностите за кредитиране.

Гостът коментира и идеята на правителството за по-висок данък върху втори, трети и следващи имоти, като отбеляза, че според него критерият за брой имоти не е коректен.

„По този критерии от три имота във Враца би трябвало да се съберат повече данъци, отколкото от мезонет в центъра на София. В това няма логика.“

Бъдещият данък трябва да се структурира въз основа на местоположението на имота и неговата пазарна стойност, счита Василев.

Той не очаква повишаването на данъците за втори и следващ имот да се отрази директно на покупко-продажбите, но добави, че това ще намали желанието за закупуване на още имоти с цел спекулативна препродажба. Пазарът на закупуване на имоти с цел отдаването им под наем ще остане част от екосистемата, предвижда събеседникът.

Отстъпка от данъка, ако имотът е отдаден под наем с цел стимулиране на наемния пазар би била правилна стъпка на правителството, счита Василев, тъй като това би извадило имоти, които стоят празни и не са икономически активни.

Имотните данъци не са основният фактор, който интересува инвеститорите в недвижими имоти. За тях са важни най-вече търсенето на пазара, политическата среда и добрите отношения с общините, посочи гостът.

Неговото мнение е, че оттук-нататък строителните компании трябва да подхождат много внимателно, когато започват нови проекти, и да вземат предвид качеството на строителството и нуждите на конкретния район. Това според него е от полза за крайния клиент.

Предстои ли срив на имотния пазар? Сближават ли се очакванията на купувачите и на продавачите на имоти?

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