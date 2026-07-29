"Възраждане": Йотова рискува да вкара страната в още по-голям хаос

От ПГ на “Възраждане” също не са изненадани от отказа на президента Илияна Йотова да наложи вето върху Закона за държавния бюджет.

Депутатът от партията Димо Дренчев отправи остри критики към действията на държавното управление, мащаба на военните разходи и финансовия план за 2026 г. По думите му ходът с обнародването на финансовия рамков план не представлява никаква изненада предвид подкрепата от управляващите.

“Напълно очаквано е на фона на това, че тя (Йотова, бел. ред.) получи подкрепа от управляващата партия точно вчера, т.е. нямаше никаква изненада в нейните действия“, коментира Дренчев.



По повод инициативата на опозицията за събиран не подписи и сезирането на Конституционния съд, депутатът каза:

“Честно казано, ние не се и надявахме, че това искане, което внесоха от ПП-ДБ, ще получи някакъв успех. Виждаме, че то не получи подкрепа дори от собствените им симпатизанти – 27 000 подписи при положение, че на изборите само преди три месеца те бяха подкрепени от над 400 000 човека“.

От “Възраждане” добавят, че чрез действията си Йотова рискува да вкара страната в още по-голям хаос. “Тя публикува бюджета с мотив, че всички го чакат и че страната изпада в хаос, изкарвайки 7 месеца без бюджет, но не знам какво ще се случи, ако Конституционният съд го отмени малко по-късно през годината”, каза още Дренчев.

Според него финансовият план копира предходни рамки, но залага по-високи разходи за сметка на замразени социални плащания и липса на инвестиции в инфраструктура.

“Истината е, че този бюджет до голяма степен копира и продължава бюджета, предложен от правителството на Росен Желязков, с това изключение, че предвижда по-високи държавни разходи с над 2 милиарда... с това, че част от социалните плащания, които са замразени от 2022 година, 2023 година, остават замразени и през тая година”, казаха още от “Възраждане”.