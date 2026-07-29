Не сядай на масата, не режи нокти в петък: странните правила на гръцките суеверия

Въпреки че предразсъдъците и суеверията са били плод на невежеството, несигурността, незнанието и често пъти страха на простите хора, въпреки това дори и днес, ако видим черна котка на пътя си, ще си направим кръст, вторник и 13-то число са… "нещастен ден", а ако счупим огледало, ни очакват 7 години нещастие и много други фантастични вярвания, на които още от древността, но и в по-нови времена, гърците придават и продължават да придават голямо значение.

В Гърция има митове, предразсъдъци и суеверия, които дори не можете да си представите. Вярвания, които са преобладавали преди много години, но не са забравени и до днес, въпреки че времената са се променили и предразсъдъците са се ограничили – вярвания, които устояват на времето, предавани устно от поколение на поколение.

Предразсъдъците са много разпространени в гръцките села. Възрастните се опитват да ги предадат и на по-младите:

Вечерта да не викаме, когато излизаме от къщи, защото дяволът ни отнема гласа.

Да избягваме да спим под смокиня и орех, защото няма да можем да се събудим.

Да не се гледаме нощем в огледалото, защото очите ни ще се разболеят.

Да не заемаме след залез слънце яйца, масло, брашно, мая и сол, защото това носи беда на семейството.

В неделя не е позволено да копаем, да месим, да сеем, да шием и да се къпем.

В сряда и петък не трябва да плетем, да предем или да си режем ноктите. Когато някой се изкъпе в сряда или петък и мине през нощта покрай някой поток, дяволът ще го шамароса.

През първия четвъртък на април не трябва да шием, да простираме бели дрехи на слънце и да изнасяме железни предмети извън къщата.

През първите дни на август не трябва да поливаме картофите, защото ще загният, да не се къпем, защото косата ни ще падне, и да не режем дърва за строеж, защото ще загният.

Вкъщи не трябва да оставяме чадърите отворени, защото носят лош късмет.

Когато ядем, не трябва да се гледаме в огледалото, защото ще ни паднат зъбите.

Когато някой заминава на пътуване, не трябва да почистваме стаята му същия ден, нито да му оправяме леглото, защото ще му се случи нещо лошо по време на пътуването.

Гостът след хранене не трябва да сгъва кърпата си, защото няма да се върне. Когато малкото дете се изцапа, ще дойде гост.

Когато кафето се разлее от страната, от която пием, ще спечелим пари, а когато се разлее от противоположната страна, ще загубим пари.

Когато ни сърби дясната длан, ще дадем пари или ще поздравим някого, а когато сърби лявата – ще получим пари.

Косата, която пада от преждата, когато предем, да не я хвърляме в огъня, защото овцете ще се разболеят.

Когато някой, когото искаме да се върне скоро, си тръгне, хвърляме вода след него, за да се движи бързо, като водата, и да се върне отново.

Не се измиваме и не взимаме баня на Велики петък.

Не викаме някой, който спи, по име, за да го събудим. Феите ще разберат как се казва и ще го викат непрекъснато.

За да разбере едно момиче с кого ще се омъжи, тя взима 1 или 3 цветя от погребалния ковчег или 1 или 3 бонбона от сватба (Внимание! От подноса на свещеника, а не от бомбониерата – там трикът не важи) и ги слага под възглавницата си, преди да заспи.

Когато имаш така наречения „мост“ между зъбите (т.е. резците му имат голяма празнина помежду си), си късметлия или ще станеш богат.

Когато ни сърби дясната ръка (дланта), ще получим пари. Когато е лявата, ще дадем.

Когато ни сърби носът, ще ни набият.

Когато се разлее сервираното кафе, това отново предвещава пари.

Когато се разлее вино на масата, това като цяло е на късмет.

Ако партньорът ти ти подари бижу и ти го изгубиш, това е знак, че със сигурност нещо ще се обърка.

Никога не подаряваме парфюм на партньора си, защото това означава раздяла.

Когато едното ти око „мига“ или едното ти ухо „свисти“, ще чуеш или ще ти се случи нещо лошо или нещо добро.

Когато чуеш името си, не говори – феята ще ти отнеме дарбата на речта, ако си сам.

Когато свириш през нощта, не е добре, защото безпокоиш феите и духовете.

Когато изтръскваме покривката след вечеря навън през нощта, храним духовете и няма проблем да ни безпокоят.

Ако облечеш дрехите си наопаки и си легнеш да спиш, се предпазваш от проклятия.

Добър късмет е да имаш малка саксия с босилек на входа на къщата, а ако предложиш клонче на гостите, те ще дойдат отново.

Ако не искаш гостите да се върнат, а и да си тръгнат, хвърли сол зад гърба им.

Ако ви падне вилицата от масата, ще получиш покана от приятели.

Ако намериш игла, това е на късмет.

Ако куче започне да вие без причина, някой ще умре, най-вероятно някой от дома, към който принадлежи.

Ако метлата падне сама, ще дойдат нежелани гости.

Ако ви падне вилица, особено по време на хранене, някой ще огладнее.

Никога не оставяме обувките обърнати наопаки, защото обърнатата обувка предвещава смърт.

Трима души не трябва да палят една и съща кибритена клечка, защото един от тях ще умре.

Не бива да спим под маслинови и орехови дървета, защото в тези дървета обитават духове.

В събота не режем плат за дрехи, защото се превръща в погребален саван. Също така никаква шивашка работа не трябва да се завършва в събота.

Ако една жена седне върху маса, няма да се омъжи.

Ако една жена седне върху сандък, ще има само дъщери.

Когато някой кихне, тогава този, който говори, казва истината.

В миналото носеха змийски кожи, за да не ги хванат магиите. С тази кожа вярваха, че в съня си ще видят магьосника, който им е направил магията.

Малките деца не трябва да ядат пилешки крака, защото както кокошката рови в земята, така и те няма да могат да пазят никаква тайна.

„Затваряш“ късмета си, когато държиш лицето си с ръце, докато седиш на маса.

Ако намериш пари на улицата, това е добър знак за професионалния ти живот.

Ако погрешно разсипеш сол, това е лош знак и трябва да хвърлиш малко зад себе си, над рамото си.

Сряда и 13-то – В този нещастен ден много хора отменят пътувания, решения, действия и т.н.

Ако видиш черна котка на улицата, това е лош знак. Малки амулети във формата на котка се носят за късмет.

В Гърция разливаното кафе се счита за добър знак.

Крясъкът на совата се счита за предвестник на лоши вести и може би смърт в квартала.

Ако намериш копче на пътя си, не го взимай, защото ще ти донесе нещастие.

В сряда и петък не трябва да се режат ноктите.

На Нова година, в момента, когато се сменя годината, е добре да разчупите един нар. Това ще ви помогне да имате богата и сладка година, точно както е и този плод.

Ако котката ти се облизва, ще дойдат непознати при теб.

Ако кихаш, някой говори за теб.

Ако оставяш гардеробите си отворени, ще станеш обект на клюки.