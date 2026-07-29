Ким Кардашян и Луис Хамилтън виждат бъдеще като двойка

Връзката между Ким Кардашян и Луис Хамилтън очевидно се развива много добре. За романтичните им отношения се разбра в началото на годината.

И двамата вече редовно се показват заедно на снимки в Instagram, често ходят и по екскурзии.

Сега източник казва, че 45-годишната риалити звезда най-сетне е срещнала човек, който усеща като "равен". А 41-годишният автомобилен състезател вижда бъдеще с Ким.

Източник на "Entertainment Tonight" коментира, че Кардашян "най-после срещна някого, който е равен с нея", а Луис "абсолютно вижда бъдеще с нея".

"Ким се чувства по-уверена от всякога относно това коя е и какво иска от една връзка. Всеки, близко до нея, може да види просто колко щастлива е тя", обясни още източникът.

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