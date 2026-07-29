Тръмп обеща да отвърне на иранските атаки: Ще ги размажем от бой

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обеща да отвърне на иранските ракетни атаки срещу американските сили в Близкия изток, предаде ДПА.

"Ще ги размажем от бой", заяви Тръмп в интервю за "Фокс Нюз". "Ще ги ударим здравата; ще получат един як пердах", добави той.

Тръмп нееднократно е заплашвал Иран със сериозни военни действия през продължаващия вече месеци конфликт, заявленията му обаче не винаги биват последвани от удари, отбелязва ДПА.

Американското Централно командване (СЕНТКОМ) вчера заяви, че Иран е изстрелял няколко балистични ракети срещу американските сили в Близкия изток. Военните не уточниха кои бази са били взети на прицел. Според СЕНТКОМ всички ракети са били успешно прехванати.

В интервюто за "Фокс Нюз" Тръмп заяви, че американските сили са разполагали само с няколко минути да реагират на атаката.

Иранските държавни медии излъчиха изявление на Корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се казва, че е била взета на прицел американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали пет ракети.

СЕНТКОМ също така заяви, че американските сили заедно със Саудитска Арабия са нанесли удари срещу съюзени с Иран групировки в Ирак.

Тръмп нарече групировките "раково образувание" и заяви, че военната операция е била координирана с иракското правителство.

Малко след това обаче канцеларията на иракския президент осъди, без да споменава САЩ или Саудитска Арабия, "бомбардировките срещу бази на Силите за народна мобилизация" и ги нарече "неприемлива атака и явно нарушение на суверенитета на Ирак, вземащо на прицел неговите официални институции".

Възобновяването на военните действия в Близкия Изток настъпи след няколко дни на относително затишие в конфликта, отбелязва Франс Прес. (БТА)