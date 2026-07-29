Неочакваната прилика между Путин и Тръмп, която привлича внимание

Поредният опит на Русия да върне в експлоатация своя боен крайцер "Адмирал Нахимов" може да подтикне Тръмп да настоява още по-решително за изграждането на линейни кораби от класа, носещ неговото име.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин са известни със своята взаимна симпатия, както и с известна прилика в предпочитания от тях стил на лидерство. Двамата световни лидери се стремят да излъчват "образ на силен лидер", основан на популистка политика и желание да оспорят традиционните глобални норми. Всеки от тях е известен с доминиращото си лично излъчване и се представя като единствената власт, способна да спре упадъка на съответната си нация, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

И Тръмп, и Путин призовават за силни въоръжени сили, като и двамата използват идеята за славно минало, за да оформят политическите си цели. Това може да обясни защо и двамата лидери наблягат на визуалната сила чрез широко отразявани отбранителни проекти, сред които се открояват огромните военни кораби.

За президента Тръмп това включва предложението за флотилия от огромни нови бойни кораби с ядрено задвижване, кръстени, както можеше да се очаква, на негово име. Тези бойни кораби ще бъдат въоръжени с модерни (и все още неизпитани) нови оръжия, включително електромагнитно релсово оръдие, високоенергийни лазери, оптични заслепяващи системи за насочване и пускови установки за ракети с подвижна платформа (RAM), както и пускови установки за хиперзвукови ракети с ускорение и плаване на дълги разстояния.

Тръмп призова за създаването на нов клас атомни бойни кораби, които да прожектират доминираща глобална сила и да заменят това, което той счита за остаряла философия на военноморското проектиране, с масивни, внушаващи страх главни кораби. От друга страна, критиците предупредиха, че строителството на толкова големи кораби би било скъпо, а те биха били сравнително лесна мишена, и че ВМС трябва да се съсредоточи върху флот от по-малки, но по-лесно загубими безпилотни кораби.

Тази пролет Конгресът по същество "потопи" бойните кораби на Тръмп, като законодателите блокираха финансирането за клас "Тръмп", докато Военноморските сили на САЩ не предоставят гаранции, че ключовите оръжия са достигнали „достатъчно зряло ниво на технологична готовност“.

Тръмп не се е обезкуражил.

Миналата седмица Белият дом официално подаде жалба в отговор на Закона за одобрение на отбраната (NDAA) за фискалната 2027 година (FY27), че разработването на линейните кораби е забавено.

Руският президент Путин споделя подобно виждане за големите военни кораби, за които Кремъл твърди, че са необходими, за да се демонстрира руската мощ на световната сцена. На среща с военнослужещи от руския флот този месец дългогодишният руски лидер отново призова за големи капитални кораби, въпреки че миналата година най-накрая прекрати опитите за модернизация на единствения си останал самолетоносач, "Адмирал Кузнецов".

"Но що се отнася до големите военни кораби, те ще останат гръбнакът на флота. Не говоря дори за атомните подводници, носещи междуконтинентални ракетни системи с голям обсег, а и за надводните бойни кораби, включително фрегати, крайцери и други", заяви Путин, според руската държавна медия ТАСС.

По-рано този месец атомният боен крайцер от клас "Киров" на руския флот "Адмирал Нахимов" – най-големият в света надводен боен кораб, който не е самолетоносач, според съобщенията е приключил своитепоследни морски изпитания. Военният кораб, който за първи път беше въведен в експлоатация във Военноморските сили на СССР под името "Калинин" през 1988 г., пристигна в корабостроителницата "Севмаш" в Северодвинск през 1999 г., след като беше останал извън експлоатация след разпадането на Съветския съюз.

През есента на 2025 г. руският корабостроител "Севмаш", който ръководеше ремонта и последващите морски изпитания, обяви, че тестовете ще приключат до края на годината. Тази дата настъпи и отмина, без изпитанията да бъдат завършени; не е ясно дали "Адмирал Нахимов" е готов да се върне в експлоатация към средата на 2026 г.

Една от причините за забавянето е продължаващата война в Украйна, която се проточва вече повече от четири години и е постигнала малко от целите на Кремъл. Руският военноморски флот в частност е играл второстепенна роля в конфликта; въпреки че няма собствен военноморски флот, Украйна успя да унищожи значителна част от руския Черноморски флот с помощта на ракети и дронове, най-забележително флагманския му кораб "Москва" през април 2022 г. Изправен пред тежки международни санкции и украински удари по жизненоважната си нефтена инфраструктура, Кремъл разполагаше с малко ресурси за руския военноморски флот в други части на света.

Проблемите на "Адмирал Нахимов" обаче датират отдавна преди войната.

След повече от 27 години извън експлоатация, този боен крайцер лесно бипоставил рекорд за най-дългия ремонт. Други военни кораби – най-вече четирите гигантски линейни кораби от клас "Айова" на Военноморските сили на САЩ – бяха върнати в експлоатация след десетилетия на бездействие, но руският боен крайцер никога не беше официално прехвърлен в резервния флот.

Последният оперативен рейс на "Адмирал Нахимов" беше през юли 1997 г. Две години по-късно той беше отбуксиран до корабостроителницата "Севмаш" в Северодвинск за планиран ремонт. Изминаха години с малко или никаква дейност и дори сега може да се постави под въпрос дали корабът наистина е бил модернизиран. Забележително е, че части от ремонта бяха завършени между 2014 и 2015 г., което означава, че "съвременните бойни системи", които бяха инсталирани по това време, вече са на повече от десетилетие.

Въпреки това, що се отнася до Путин, това може и да няма значение. Поне засега руският лидер може да се похвали с най-близкото до линеен кораб плавателно средство в експлоатация, независимо колко ефективно е то в действителност. Това, от своя страна, може да накара Тръмп да поднови призива си за строеж на собствени военни кораби, дори ако това би било погрешен ход за ВМС на САЩ.