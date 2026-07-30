Жители на Безмер излизат на нов протест заради американските самолети

Жители на село Безмер, на община Ямбол и привърженици на партия „Възраждане“ организират тази вечер протест срещу разполагането на американски самолети-цистерни и военен контингент на авиобаза „Безмер".

Протестът е обявен като мирен, а началото му е в 18 часа пред сградата на областната администрация в Ямбол. Предвидено е и шествие до общината в центъра на града.

Организаторите призовават гражданите, които не са съгласни България да бъде въвличана във войната между САЩ и Иран, да се включат в шествието.

Предишният протест се състоя на 24 юли пред летището в Безмер. В него освен местни жители се включиха и групи от София, Пловдив, Сливен и други региони от страната. Към момента няма официална информация дали самолети-цистерни са кацнали на военното летище и какъв е техният брой.