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Жители на Безмер излизат на нов протест заради американските самолети

Той ще бъде пред сградата на областната администрация

30.07.2026 | 08:00 ч. 16
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Жители на село Безмер, на община Ямбол и привърженици на партия „Възраждане“ организират тази вечер протест срещу разполагането на американски самолети-цистерни и военен контингент на авиобаза „Безмер".

Протестът е обявен като мирен, а началото му е в 18 часа пред сградата на областната администрация в Ямбол. Предвидено е и шествие до общината в центъра на града. 

Организаторите призовават гражданите, които  не са съгласни  България да бъде въвличана във войната между САЩ и Иран, да се включат в шествието.

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Предишният протест се състоя на 24 юли пред летището в Безмер. В него освен местни жители се включиха и групи от София, Пловдив, Сливен и други региони от страната. Към момента няма официална информация дали самолети-цистерни са кацнали на военното летище и какъв е техният брой.

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