В Полша откриват най-високата статуя на Дева Мария в Европа

В Полша се подготвя официалното откриване на най-високата статуя на Дева Мария в Европа. Макар церемонията да е насрочена след около две седмици, монументът вече привлича любопитни посетители, които идват да го видят.

Статуята се извисява на 54,5 метра и се намира в село Конотопие, близо до град Торун в Централна Полша. Изграждането ѝ е финансирано от милиардерското семейство Гражина и Роман Каркосик, с подкрепата на местната общност, предава NOVA.

„Това е най-високата статуя на Дева Мария в Европа. Възможно е в Азия да има с няколко метра по-висока, но тя се измерва по различен начин, тъй като е разположена върху насип на хълм“, обясни Томаш Джурни, изпълнителен директор на компанията Wysowa Mosty, която е главен изпълнител на проекта.

Монументът представлява цялостна стоманобетонна конструкция, включваща както фигурата на Дева Мария, така и короната ѝ, която служи и като панорамна площадка за посетители. „Гледките оттам са впечатляващи“, допълни Джурни.

Сред първите посетители е и 63-годишната пенсионерка Мариана Галчинска от близкия град Влоцлавек, която е дошла с внуците си. „Толкова съм развълнувана, че трудно намирам думи. Мястото е прекрасно, а статуята е просто невероятна“, сподели тя.

Монументът впечатлява и чуждестранните туристи. Нидерландецът Петер разказа, че първоначално видял статуята от своя кемпер и помислил, че гледа огромна фигура на Буда. „После си казах, че едва ли в Полша има статуя на Буда. Знам, че страната е силно католическа. Когато разбрах, че това е Дева Мария, веднага решихме да спрем и да я разгледаме“, каза той.

През 2005 г. Статуята на Света Богородица в Хасково влезе в Книгата за рекордите на Гинес като най-високата в света. Тя е 14 метра самата фигура, а 17 метра е постаментът й. Общата височина на монумента е 32,8 м.