Русия атакува Украйна с "Искандер-М", сред жертвите са момичета на 5 и 12 години

Най-малко един човек бе убит при руски удар с балистична ракета по Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

По-рано тази нощ в Киев бе обявена въздушна тревога, а в града се чуха няколко мощни взрива.

Кличко написа в социалната мрежа Телерам, че няколко сгради са обхванати от пламъци и добави, че сирените за въздушна тревога са задействани в почти всички украински области.

Междувременно полската армия съобщиха в социалната мрежа Екс, че са вдигнали изтребители, които да охраняват въздушното пространство на страната, докато продължават руските въздушни удари по Украйна.

„Изтребители и самолет за ранно предупреждение започнаха операции, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарните разузнавателни системи са приведени в готовност“, пише в изявлението на полската армия.

Руски ракетен удар уби шестима души в украинския град Кривой Рог

Руски ракетен удар уби най-малко шест души в централна Украйна, включително две момичета, съобщи ръководителят на военната администрация на Кривой Рог Олександър Вилкул.

По думите му в село в покрайнините на града директен удар от балистична ракета "Искандер-М", изстреляна от Воронеж, поразил къща, в която живеело голямо семейство, при което загинали момичета на пет и 12 години и четирима възрастни. Вилкул добави, че още осем души са ранени и че броят на жертвите може да нарасне.