21-годишен шофьор блъсна дете в Панагюрище и избяга

Шофьор на 21 години удари с колата си 6-годишно дете в Панагюрище и избяга, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 29 юли вечерта.
Блъснатото момче е прегледано и няма сериозни наранявания.
Шофьорът не е слязъл да помогне на детето и е напуснал местопроизшествието преди да пристигне полицията.
Униформените са установили нарушителя, съставени са му актове за установяване на административни нарушения и му е взета книжката.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.