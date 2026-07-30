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21-годишен шофьор блъсна дете в Панагюрище и избяга

Шестгодишното момче е добре

30.07.2026 | 12:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шофьор на 21 години удари с колата си 6-годишно дете в Панагюрище и избяга, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 юли вечерта. 

Блъснатото момче е прегледано и няма сериозни наранявания.

Шофьорът не е слязъл да помогне на детето и е напуснал местопроизшествието преди да пристигне полицията.

Униформените са установили нарушителя, съставени са му актове за установяване на административни нарушения и му е взета книжката.

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