21-годишен шофьор блъсна дете в Панагюрище и избяга

Шофьор на 21 години удари с колата си 6-годишно дете в Панагюрище и избяга, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 юли вечерта.

Блъснатото момче е прегледано и няма сериозни наранявания.

Шофьорът не е слязъл да помогне на детето и е напуснал местопроизшествието преди да пристигне полицията.

Униформените са установили нарушителя, съставени са му актове за установяване на административни нарушения и му е взета книжката.