Как най-големият масов убиец в Европа вдъхновява ново поколение екстремисти

В един необичайно хладен и дъждовен петъчен следобед през юли, преди 15 години, Йенс Столтенберг работеше върху реч в резиденцията си като министър-председател, когато мислите му бяха прекъснати от гръмотевичен трясък в далечината. На една миля на изток кола-бомба беше избухнала до високата правителствена сграда, в която се намираше офисът на Столтенберг, като уби осем души и рани още десет.

"Чух звука от експлозията и веднага бяхме информирани за случилото се, тъй като един от моите съветници говореше по телефона с човек, който работеше вътре в правителствената сграда", разказа Столтенберг пред The Times. "Той описа мащаба на щетите, докато слизаше по стълбите от кабинета ми на 16-ия етаж, и каза, че е видял трупове на партерния етаж."

Столтенберг е отведен в защитена стая от охраната си. Два часа по-късно започна да получава съобщения за друго масово убийство на остров Утоя, разположен на 20 мили северозападно, където младежкото крило на неговата Лейбъристка партия – AUF – провеждаше годишния си летен лагер.

И двете атаки бяха извършени от измамник и провалил се финансов спекулант на име Андерс Беринг Брейвик. Той заложи бомбата в Осло, преди да отпътува за Утоя и да открие огън, убивайки още 69 души в най-смъртоносното десноекстремистко клане в Европа от 1980 г. насам.

По онова време Брейвик беше общоприето отхвърлян като чудовище дори от повечето от съмишлениците си в международните кръгове на привържениците на бялото превъзходство, които бяха потресени, че е убил толкова много бели деца.

Сега обаче норвежката разузнавателна служба PST предупреди, че той все повече служи за вдъхновение на млади мъже, които са готови да използват насилие срещу това, което възприемат като пълзящата „ислямизация“ на западните общества и либералните елити, които те считат за отговорни.

В доклад, публикуван по повод 15-ата годишнина от масовото убийство, агенцията отбеляза рязко увеличение на броя на тийнейджърите и младите възрастни в целия Запад, които са извършили атаки на крайнодесни екстремисти от 2021 г. насам.

Столтенберг, който беше генерален секретар на НАТО от 2014 до 2024 г. и сега е министър на финансите на Норвегия, заяви, че тези събития го тревожат, въпреки по-широкото укрепване на демократичния мейнстрийм в страната му през последното десетилетие.

Този уикенд той ще се върне в Утоя за поредица от дебати с новото поколение политици

– задача, която той счита за жизненоважна за разрязване на напрежението, което води до поляризация и дава храна на екстремистите.

Центърът за изследване на екстремизма (C-Rex) към Университета в Осло е картографирал гъстата мрежа от връзки, която свързва крайната десница в Норвегия с тази във Великобритания и други европейски страни.

Брейвик е бил тясно свързан с "Английската отбранителна лига" – бялото националистическо и антиислямско движение, което изстреля активиста Томи Робинсън към известност в края на 2000-те години.

Анализът на центъра показва, че Великобритания е на второ място след Германия по брой инциденти с насилие от страна на десни екстремисти в периода 2010–2023 г.

През последните пет години поне половин дузина осъдени британски десни екстремисти са посочили действията и многобройните писания на Брейвик като източник на влияние. Мейсън Рейнолдс, тийнейджър от Брайтън, който беше осъден на затвор през 2024 г. за планиране на самоубийствен атентат в местна синагога, беше изтеглил видеоклипове от масовото убийство на остров Утойя.

Брейвик беше също така значителен източник на вдъхновение за Брентън Тарънт, австралиец, който уби 51 души в две джамии в Крайстчърч, Нова Зеландия, през 2019 г., както и за насилствени екстремисти в Норвегия.

Каролин Иварсон, старши съветник в норвежката разузнавателна служба, заяви, че често е трудно да се идентифицират и проследяват такива „единични вълци“, които са се радикализирали под влиянието на наследството на Брейвик и други фигури в една все по-международна и онлайн среда.

Междувременно много от оцелелите от клането на Утойя все още са преследвани от скръб и тревога. Едно проучване сочи, че половината от тях продължават да страдат от безсъние повече от десетилетие след престъплението.

Гауте Скьерво, който сега оглавява AUF, е на 16 години по време на стрелбата. Той се спаси, като преплува езерото, но Брейвик уби най-добрия му приятел.

От своя страна Столтенберг няма намерение да сваля гарда.

"Трябва да се борим срещу екстремистите всеки ден", каза той. "Това не е нещо, което можем да спечелим веднъж завинаги: трябва да го повтаряме отново и отново и отново."