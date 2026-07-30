Руска ракета Х-101 паднала в Източна Полша тази нощ

Обектът, паднал тази нощ в поле в Източна Полша, изглежда е руска ракета, съобщи премиерът Доналд Туск, предаде Ройтерс.

"Всичко показва, че става дума за руска крилата ракета Х-101, но искаме да сме 100% сигурни какъв е типът на ракетата и кой я е изстрелял", заяви Туск по време на извънредно заседание.

Полското върховно военно командване съобщи, че обектът е паднал в безлюдна местност близо до село Тарнава Колония, южно от Люблин, където рано сутринта бе обявена въздушна тревога, цитирано от ДПА.

Заместник-министърът на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка заяви пред „Радио Зет“, че при случая няма ранени и няма щети.

Междувременно ръководството в Киев обвини Русия за случая. „През нощта руска крилата ракета Х-101 навлезе във въздушното пространство на Полша като част от масирания руски удар по Украйна, нарушавайки въздушното пространство на НАТО“, написа външният министър Андрий Сибиха в Екс.

„Това е поредното ясно доказателство, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е неотложна необходимост и гаранция за сигурността на цялата евро-атлантическа общност“, добави Сибиха.

От началото на руската инвазия в Украйна полското въздушно пространство е било нарушавано вече няколко пъти.

През септември голям брой безпилотни летателни апарати навлязоха в полското въздушно пространство при руска атака срещу Украйна. Тогава полските военновъздушни сили и други съюзници от НАТО за първи път свалиха част от летящите обекти.