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Данъчни проверки заляха гръцките курорти: стотици нарушения и над един млн. евро глоби

Проверките са установили общо 13 287 данъчни нарушения

30.07.2026 | 13:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Независимият орган за публични приходи (AADE) продължи своите обширни данъчни проверки на място през юли, като се фокусира върху райони с висока туристическа активност и предприятия, идентифицирани чрез анализ на риска като такива с повишена вероятност за данъчни нарушения в секторите на общественото хранене, хотелиерството, развлеченията и други свързани с туризма сектори, пише Kathimerini.

Според изявление, публикувано от AADE, между 20 и 26 юли са извършени общо 2252 проверки, като инспекторите са открили нарушения в 732 предприятия. Това е довело до процент на неспазване на изискванията от 37,42%.

Проверките са установили общо 13 287 данъчни нарушения, разкрили са недекларирани нетни приходи в размер на 545 573 евро и са довели до налагане на глоби в размер на 1 023 281 евро и 48-часово затваряне на осем предприятия.

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Случаите включваха известен ресторант в малкото пристанище Науса, на остров Парос; бизнес за краткосрочно настаняване и туристическа компания, също на Парос, туристически бизнес и кафене на Корфу, както и два бизнеса във Фалираки на Родос, два на остров Егина, близо до Пирея, и един в Превеза, Западна Гърция.

Инспекциите ще продължат и ще се разширят през целия август в цялата страна, съгласно плана за действие на данъчната администрация.

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