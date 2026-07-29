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ЕС: Ако ситуацията се влоши, цяла Европа ще бъде в пламъци

Рискът от горски пожари се насочва към Гърция и Италия

29.07.2026 | 21:36 ч. Обновена: 29.07.2026 | 21:59 ч. 26
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Гърция, Италия и Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през следващите седмици, докато стихията продължава да бушува в Испания и Франция. Предупреждението бе отправено от ръководителя на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации на ЕС Мария Зубер.

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По думите ѝ продължаващата гореща вълна вещае изключително тежки дни. Рискът вече се премества към Гърция и Централна Европа, а в началото на август ще обхване и Италия. Зубер предупреди, че ако ситуацията се влоши и на Иберийския полуостров, „цяла Европа ще бъде в пламъци“.

Тревожната прогноза е резултат от климатичните промени, които носят високи температури, сух въздух, силни ветрове и липса на валежи. ЕС вече координира разполагането на самолети и пожарникари в засегнатите райони. Част от европейския авиационен флот е предварително позициониран в Източна и Централна Европа в очакване на потенциални бедствия. Миналата година континентът преживя най-тежкия си сезон на пожари, а настоящата ситуация показва потенциал за нови антирекорди. | БГНЕС

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