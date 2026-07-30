Bulgaria Air си партнира с WorldTicket by GO7, за да разшири глобалната си дистрибуция

Българският национален авиопревозвач „България Еър“ и WorldTicket by GO7 – глобален доставчик на решения за дистрибуция на авиокомпании, днес обявиха партньорство, благодарение на което полетите на „България Еър“ вече могат да бъдат резервирани чрез платформата W2-365 на WorldTicket.

Споразумението осигурява достъп на „България Еър“ до над 100 000 туристически агенции, акредитирани от IATA, по целия свят. Това позволява на авиокомпанията да навлезе на нови пазари без необходимост от допълнителни BSP членства или GDS инфраструктура, като същевременно намалява разходите и сложността, които обичайно съпътстват разширяването на дистрибуционната мрежа.

Bulgaria Air изпълнява полети до повече от 20 дестинации в Европа и Близкия изток от своя основен хъб в София, както и вътрешни линии до Бургас и Варна. През последните години авиокомпанията активно разширява маршрутната си мрежа, а новото партньорство има за цел да превърне този растеж в по-широко пазарно присъствие и повече възможности за продажби сред туристическия и бизнес сегмент, както и сред българските общности в чужбина.

Иван Иванов, търговски директор на авиокомпания „България Еър“, коментира:

"В авиокомпания „България Еър“ непрекъснато търсим нови възможности да направим нашите услуги по-достъпни за пътниците по целия свят. Партньорството ни с WorldTicket by GO7 е важна стъпка към разширяване на международната ни дистрибуция и достигане до нови клиентски сегменти чрез утвърдена глобална мрежа от туристически агенции. Това сътрудничество подкрепя стратегията ни за растеж, засилва търговското ни присъствие на ключови пазари и улеснява избора на „България Еър“ за пътувания до и от България."

Пеер Винтер, директор „Дистрибуция“ в WorldTicket by GO7, заяви:

"България Еър е отличен пример за национален авиопревозвач, който разширява пазарното си присъствие, без да увеличава оперативната си тежест. W2-365 позволява на авиокомпанията да продава чрез туристически агенции на пазари, на които няма собствено директно присъствие, използвайки инфраструктура, която не е необходимо да изгражда или поддържа. Освен това WorldTicket и W2 са утвърдени и надеждни марки сред туристическите агенции по света."

Решението W2 Ticketing на WorldTicket by GO7 дава възможност на авиокомпаниите да продават билетите си в повече от 190 BSP и non-BSP пазара, като предлага автоматизирано разплащане, интерлайн свързаност с над 85 партньорски авиокомпании и сигурна обработка на транзакциите – всичко това при минимални технологични и административни разходи.

За WorldTicket by GO7

WorldTicket by GO7 е глобална платформа за развитие на авиокомпании, която предлага решения за международна дистрибуция, дигитална търговия, разплащания и свързаност в последната фаза на пътуването в многоканална среда. Като сертифициран авиационен оператор с IATA код и сертификат за авиационен оператор (AOC), WorldTicket by GO7 се ползва с доверието на над 200 авиокомпании по света. Сред продуктите на компанията са GDS Subhosting, Global Ticketing, Intermodal и Orchestrated Virtual Interline, които помагат на авиокомпаниите да увеличат приходите си и да разширят пазарното си присъствие.

За „България Еър“

„България Еър“ е националният авиопревозвач на Република България със седалище в София. Компанията е основана през 2002 г., а от 2008 г. е пълноправен член на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA). Флотът на авиокомпанията включва самолети Airbus A220-300, Airbus A220-100, самолети от фамилията Airbus A320 и Embraer 190. „България Еър“ изпълнява полети до повече от 20 дестинации в Европа и Близкия изток, както и вътрешни линии до Бургас и Варна. Благодарение на добре развитата си маршрутна мрежа и удобните полети до/от централни европейски летища, авиокомпанията осигурява трансферни връзки до над 780 дестинации по света в партньорство с повече от 30 международни авиокомпании. „България Еър“ изпълнява и чартърни полети до над 100 дестинации в Европа, Азия и Африка.