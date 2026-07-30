България и Кипър са с най-ниската безработица в ЕС през юни

Равнището на безработицата в България се е повишило до 3,0 на сто през юни спрямо 2,9 на сто през май, сочат публикуваните днес данни на Евростат. Въпреки лекото увеличение страната, заедно с Кипър, отчита най-ниската безработица сред държавите членки на Европейския съюз.

По оценка на европейската статистическа служба през юни без работа в България са били 92 000 души при 88 000 през май. Спрямо юни 2025 г., когато безработицата е била 3,6 на сто, показателят се е подобрил чувствително.

В еврозоната сезонно изгладената безработица през юни остава 6,3 на сто, без промяна спрямо май и същия месец на миналата година. В Европейския съюз показателят също се запазва на равнище от 6,0 на сто.

Според Евростат през юни в ЕС безработни са били 13,317 милиона души, от които 11,130 милиона в страните от еврозоната. В сравнение с май броят на безработните се е увеличил със 79 000 души в ЕС и със 71 000 в еврозоната. На годишна база увеличението е съответно със 112 000 и 43 000 души.

След България и Кипър, където безработицата също е 3,0 на сто, се нареждат Полша с 3,1 на сто, Чехия с 3,3 на сто и Малта с 3,5 на сто. Най-висока безработица е отчетена в Испания – 10,1 на сто, следвана от Швеция с 8,7 на сто, Франция с 8,2 на сто, Гърция с 8,0 на сто и Люксембург със 7,1 на сто.

Безработицата сред младите хора до 25 години в България се е повишила до 12,6 на сто през юни спрямо 11,6 на сто през май. В ЕС младежката безработица е нараснала до 15,5 на сто от 15,4 на сто месец по-рано, докато в еврозоната е намаляла до 14,8 на сто от 14,9 на сто. Общо 2,987 милиона млади хора са били без работа в ЕС, от които 2,351 милиона в страните от еврозоната.

По отношение на безработицата по пол, в ЕС равнището при жените е намаляло до 6,1 на сто през юни от 6,2 на сто през май, докато при мъжете се е повишило до 5,9 на сто от 5,8 на сто. В еврозоната безработицата при жените остава 6,4 на сто, а при мъжете се увеличава до 6,2 на сто от 6,1 на сто през предходния месец. (БТА)