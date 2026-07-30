138 изоставени коли са премахнати в София за три месеца

През второто тримесечие на 2026 г. в София са стикирани 1474 излезли от употреба моторни превозни средства, като 138 от тях вече са принудително преместени след изтичане на законово определения срок, съобщиха от Столичната община.

161 автомобила са преместени доброволно след поставянето на стикер, а 20 автомобила са преминали годишен технически преглед и вече не попадат в категорията на излезлите от употреба моторни превозни средства.

Работата по премахването на изоставените автомобили продължава да дава видим резултат за градската среда. Освобождават се паркоместа и пространство в кварталите, улеснява се придвижването, подобрява се достъпът до комуналните услуги и постепенно се възстановява нормалното ползване на обществените пространства.

Към момента от стикираните автомобили през второто тримесечие:

- 161 са преместени доброволно от собствениците;

- 20 са преминали годишен технически преглед;

- 138 са принудително преместени.

Автомобил без валиден годишен технически преглед повече от три месеца, оставен върху общински или държавен терен, се счита за излязъл от употреба. Назначена от районния кмет комисия с представители на районната администрация и Столичния инспекторат извършва проверка, поставя стикер-предписание и предоставя тримесечен срок, в който собственикът може доброволно да премести автомобила. Ако това не се случи, се издава заповед за принудително преместване. Автомобилът се транспортира до площадка за временно съхранение, където остава 14 дни, преди да бъде предаден за разкомплектоване, ако не бъде потърсен от собственика.

Важно е да се има предвид, че не във всички случаи процедурата може да бъде приключена незабавно. Когато по дадено превозно средство се води досъдебно производство или друго разследване, автомобилът не може да бъде преместен до окончателното му приключване. Също така, ако след поставянето на стикер автомобилът бъде преместен на друго място или в друг район на София, това не прекратява започналата процедура – тя продължава по установения ред до нейното приключване.