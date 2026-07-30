Демерджиев обвини прокуратурата: Бездействие и липса на справедливост

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев излезе с официална позиция, в която заяви, че бавните действия на родната прокуратура са директен отказ от справедливост.

Ето и цялата позиция на вътрешния министър:

"В края на месец юни Министерството на вътрешните работи започна мащабни действия заради информация за незаконни практики във ВиК сектора в Област Бургас. Придобихме данни, които сочат за нанесени щети за милиони евро на държавата. Достигнахме до имената на лица, преки участници в политическия живот на страната. Връзки, които будят основателни съмнения за схема за пълнене на черни партийни каси. И тук се сблъскахме със стена от бездействие от представителите на българската прокуратура - хората, призвани да помагат на МВР и да довеждат докрай битката за справедливост.

На 5 юли Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“ образува досъдебно производство след разпити на свидетели. На 15 юли е задържан общински съветник, който е и председател на местна структура на партия. Причината – има данни, че той не просто покровителства, но ръководи схема, с която ВиК Бургас е ощетено с милиони евро. Как - чрез манипулация на водомери, които позволяват на обекти да плащат официално нереално ниски сметки за вода, а станалата част от сумата е предавана на ръка. Свидетели сами посочват общинския съветник като човека, получавал средствата.

По закон МВР има възможност да задържи заподозрения за 24 часа, за да може през това време безпрепятствено да продължи да събира доказателства. След това българската прокуратура удължава това задържане до 72 часа, за да се довърши работата по досъдебното производство. Този процес е ясен и отработен в годините. При този случай обаче прокуратурата отказва да го приложи. Вместо да повдигне обвинения, Софийска градска прокуратура изпраща делото на Окръжна прокуратура Бургас. Досъдебното производство пътува седем дни между София и Бургас. Сякаш няма куриери.

Действията обаче не започват дори тогава – следват отводи на прокурори - четири на брой.

Наблюдаващ прокурор беше определен днес, на 30 юли, три седмици след първоначалните действия на МВР. Това се случи едва след намесата на министър-председателя на Република България и вероятно единствено заради публичния отзвук от думите му.

След толкова дълъг период допускам, че част от свидетелските показания може да са компрометирани, тъй като заподозрените са на свобода и имат възможност да влияят.

Аз вярвам, че българската правораздавателна система трябва да работи бързо, качествено и по съвест. За съжаление, явно това невинаги е така. МВР ще продължи своите действия, без значение кой е обектът на оперативен интерес. Защото гарантирането на справедливостта е основната функция на държавата. Отказът от справедливост е равносилен на разпад.

Призовавам всеки един съвестен прокурор да се разграничава от подобни действия и да се ръководи от закона".