BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 90

Левски подписа договор със защитника Хевeртон

Контрактът е за две години

30.07.2026 | 16:49 ч. Обновена: 30.07.2026 | 16:52 ч. 0
Снимка: ПФК Левски

Снимка: ПФК Левски

Левски подписа договор със защитника Хевeртон Сириако Сантос. Контрактът с португалския футболист е до лятото на 2028 година.

Хевертон е роден на 1 февруари 2001 година в Сао Матеус (Бразилия). Той е юноша на португалския гранд „Спортинг“ (Лисабон), като преминава през всички юношески формации на клуба. Изиграва 25 мача и вкарва 4 гола за отбора до 23 години и 26 мача с 1 гол за втория тим на „лъвовете“. 

През лятото на 2022 година преминава в друг португалски клуб – „Ещрела Амадора“ записвайки 48 мача. 

В средата на 2024 година преминава в английския „Куинс Парк Рейнджърс“, с чийто екип изиграва 9 мача и вкарва 1 гол. В началото на 2025 година е преотстъпен на португалския „Витория“ (Гимараеш), записвайки 8 мача. Година по-късно е преотстъпен на друг португалски клуб – „Жил Висенте“, с чийто екип изиграва 25 мача.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Хевертон Левски
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem