Буре с барут: Суша и пожари обхванаха и Великобритания, евакуират летовници

Огромен горски пожар, бушуващ в местност с ниска растителност в Съфолк, все още не е овладян, предупредиха местните власти, а това налага евакуация на още жители. Съседи съобщават, че чуват експлозии.

Мащабният пожар, разпалван от вятъра, избухна вчера около 17:30 ч. в Дънвич Хийт на крайбрежието на Съфолк и вече се е разпрострял върху площ, равняваща се на 140 футболни игрища (около 100 хектара).

Спешна евакуация

За справяне с огъня са мобилизирани около 90 пожарникари, като Службата за пожарна безопасност и спасяване на Съфолк определя ситуацията като "динамична“.

Промяна в посоката на вятъра наложи евакуацията на още жители тази сутрин, след като през нощта бяха изведени хората от 200 каравани в крайбрежен ваканционен парк.

Около 48 души, включително семейства с бебета и кучета, в момента са настанени в читалището на село Уестълтън, след като снощи в 23:30 ч. са били спешно евакуирани от домовете си.

Пожарникарите заявиха, че към момента няма пряка опасност за атомната електроцентрала "Сайзуел Б“ (Sizewell B), разположена на юг от пожара, но отбелязаха, че ситуацията е променлива и това може да се промени.

Междувременно вчера около 120 пожарникари се бориха с два големи пожара в тревисти местности в Източен Лондон. Около 12 хектара (30 акра) тревна площ изгоряха при пожар в Ромфорд, а още 4 хектара (10 акра) бяха засегнати от пламъците в Рейнъм.

Суша и пожари

Великобритания е в състояние на висока готовност заради „изключително силни“ горски пожари, след като през последните две седмици бяха регистрирани над 200 такива, а в половината от територията на Англия бе обявена суша.

Огънят обхвана изсъхнали местности, включително в района на Нети Бридж в Шотландските планини и Бленавон в Южен Уелс. В пламъци избухнаха и земеделски земи в Есекс, както и районът около водохранилището "Довстоун“ близо до Олдъм.

Седемте района, в които е обявена суша, са Лондон и Хартфордшър, долината на Темза, Източна Англия, Хемпшир и остров Уайт, Девън и Корнуол, Уест Мидландс и Уесекс (обхващащ Дорсет, Съмърсет, Уилтшър и южната част на Глостършър).

A major incident has been declared in Suffolk as firefighters battle a large blaze at Dunwich Heath, near Leiston. Suffolk Fire and Rescue Service was called to reports of a wildfire on Wednesday evening, and a number of homes and caravans in the coastal area were evacuated.… pic.twitter.com/djAOn3JSED — Channel 4 News (@Channel4News) July 30, 2026

На прага сме да надминем рекорд за суша, датиращ отпреди 50 години - от продължителното и горещо лято на 1976 година, съобщават британските медии.

На фона на повишаващите се температури супермаркетите започнаха да въвеждат хладилни витрини от типа, използван в Средиземноморието; веригата Waitrose например закупува ново оборудване, издържащо на външни температури до 48°C.

В Съфолк жителите бяха призовани да избягват района и да държат прозорците и вратите си затворени заради дима.

Алекс Тари разказа пред BBC Radio Suffolk как, докато тичал по крайбрежието близо до Сайзуел около 5 часа сутринта, чул експлозии и видял как храсти и дървета "пламват внезапно“.

Пожарите в Лондон и Съфолк възникнаха, след като Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде оранжево предупреждение за горещини и свързани с тях рискове за здравето, обхващащо големи части от страната.

Предупреждението остава в сила до 9:00 ч. в четвъртък, като по-рано агенцията предупреди, че повишаващите се температури могат да увеличат рисковете за здравето, особено за уязвимите групи от населението.

Анализи сочат, че Обединеното кралство е напът да регистрира най-голям брой смъртни случаи, причинени от горещи вълни, откакто се води подобна статистика.

От Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство заявиха, че "е вероятно през 2026 г. да бъде отчетен най-високият регистриран досега брой смъртни случаи, свързани с горещините“, надхвърляйки данните от 2022 г., когато агенцията започна да проследява тези показатели.

Изчислено е, че 753 смъртни случая са свързани с горещата вълна в периода 24–27 май, а още 2124 случая са отдадени на горещата вълна между 21 и 28 юни.

Общият брой от 2877 смъртни случая е почти двойно по-голям от този през миналата година, когато по време на горещите вълни от юни до август починаха 1504 души.

Повишените температури породиха опасения и предупреждения, че горските пожари могат да се "разпространят бързо“, като особено застрашени са районите в Южна и Източна Англия, където почвата е изключително суха.