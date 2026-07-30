Най-опасните пътища в Европа: България отново е в челото на черната класация

Докато туристите потеглят на път за лятната си почивка, три източноевропейски държави и няколко популярни туристически центъра се нареждат сред най-опасните места за шофиране в Европа.

Пътуването с кола из Европа е чудесен избор за тези, които искат да се насладят на живописни маршрути това лято, като същевременно успеят да включат приключения в няколко града. Стандартите за безопасност по тези пътища обаче варират значително от граница до граница.

Сърбия, България и Румъния са най-опасните за шофиране страни в Европа, според проучване на Vignette Switzerland – компания за онлайн продажби на швейцарската електронна винетка, която представлява цифров пропуск за пътни такси, пише Euronews.

Сърбия отбеляза 74 смъртни случая при пътнотранспортни произшествия на милион души, което поставя страната с шокиращите 72% над средната стойност за ЕС. Това е втората поредна година, в която страната оглавява класацията.

Въпреки това най-новите данни за смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия са малко по-ниски в сравнение с миналогодишните.

България следва на второ място със 71 смъртни случая при пътнотранспортни произшествия на милион души,

а Румъния заема трето място с 68 смъртни случая на милион души.

Освен това, според проучването, популярни туристически дестинации, включително Португалия, Гърция, Италия и Франция, се нареждат сред първите 10 най-смъртоносни европейски държави за шофиране.

От друга страна, скандинавските държави продължават да доминират в класацията за безопасност, като Норвегия сега дели първото място със Швеция, отчитайки едва 19 смъртни случая на един милион жители, което ги прави почти четири пъти по-безопасни от Сърбия.

Коя европейска държава е отбелязала подобрение — и коя не?

Според Vignette Switzerland Литва е постигнала 43% намаление на смъртните случаи по пътищата през последното десетилетие.

Латвия, България, Гърция и Унгария също отбелязаха дългосрочен напредък в защитата както на шофьорите, така и на пешеходците, като смъртните случаи по пътищата са намалели съответно с 37%, 36%, 35% и 30%.

Въпреки това напредъкът в пътната безопасност е в застой в някои популярни дестинации за почивка, като например Португалия, където смъртните случаи по пътищата са спаднали само с 1% от 2015 г. насам.

Франция също отбелязва бавен темп на подобрение, като за същия период смъртните случаи са намалели с 6%.

Експертите препоръчват на шофьорите, които планират пътувания това лято, да проверят местните правила, да планират внимателно маршрутите си и да бъдат бдителни на непознати пътища, за да избегнат инциденти.