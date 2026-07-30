Обявиха обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за МиГ-29

Министерството на отбраната (МО) обяви обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за изтребителите МиГ-29. Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е 17 млн. евро с ДДС. Обществената поръчка е публикувана в Регистъра за обществени поръчки.

Предметът ѝ включва извършване на основен/капитално-възстановителен ремонт на до десет двигателя РД-33, сер. 2, за самолети МиГ-29, за възстановяване на техния междуремонтен ресурс и междуремонтен срок на служба, чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца.

Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 1 септември.

В началото на тази година отново беше обявена обществена поръчка за ремонт на двигатели за МиГ-29, но по-късно беше прекратена, тъй като не беше подадено нито едно заявление за участие.

МиГ-29

По-рано тази седмица от МО съобщиха, че са отправени запитвания до няколко държави за налични самолети и резервни части. Вчера военният министър Димитър Стоянов обясни, че правителството търси изтребители МиГ-29 само за резервни части. Не искаме да правим ескадрила от МиГ-29 или наново да купуваме МиГ-29, имаме достатъчно самолети, но ни трябват резервни части. Това искаме, нищо повече. Изпратени са писма и до Пентагона, и до Швеция за употребявани самолети F-16 и Gripen, каза министърът, но добави, че не очаква страната ни да получи такива самолети. Изпращал съм писма през 2022 г. и отговорът е отрицателен, каза още Стоянов, като добави, че има писмо от Пентагона, в което се препоръчва страната ни да поддържа своите самолети МиГ-29, припомня БТА.

F-16

България вече получи осем изтребителя F-16 от САЩ през миналата година, но Димитър Стоянов съобщи, че вторите осем самолета ще се забавят и това е причината да бъде удължавана експлоатацията на МиГ-29.

Пред депутатите от комисията по отбрана военният министър коментира, че твърденията, че в момента с F-16 може да се носи бойно дежурство, са, меко казано, странни.

Стоянов посочи, че България има осем авиатори на F-16, а други 21 летци се обучават в САЩ. По думите на министъра, инфраструктурата за F-16 също все още не е готова.