Петрова увери Арагчи: От територията на България са изключени преки военни действия

Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Това увери външният министър Велислава Петрова, която проведе днес телефонен разговор с министъра на външните работи на Ислямска република Иран Абас Арагчи, съобщиха от МВнР.

По време на разговора Велислава Петрова подчерта значението, което България отдава на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество.

Двамата министри изразиха готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран.

Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Българският външен министър посочи още, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите й това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран.

Министър Петрова подчерта, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта, съобщиха още от външното ни министерство.