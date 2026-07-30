Времето утре: Здрава жега, по морето най-добре

През нощта ще бъде ясно, а утре - отново слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Около и след обяд ще бъде горещо с максимални температури между 31° и 36°, по-ниски - по крайбрежието на морето, в София - около 32°. Атмосферното налягане още ще се понижи и ще доближи средното за месеца.



По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.



През почивните дни времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен, вятър от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 33° и 38°, по Черноморието - между 29°-32°.

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