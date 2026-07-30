BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 90

Времето утре: Здрава жега, по морето най-добре

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°

30.07.2026 | 17:15 ч. 0
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

През нощта ще бъде ясно, а утре - отново слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Около и след обяд ще бъде горещо с максимални температури между 31° и 36°, по-ниски - по крайбрежието на морето, в София - около 32°. Атмосферното налягане още ще се понижи и ще доближи средното за месеца. 
  
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
  
В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.                         
  
През почивните дни времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен, вятър от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 33° и 38°, по Черноморието - между 29°-32°. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

времето прогноза
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem