Жегите настъпват, как да се предпазим от тях?

В очакване на нова гореща вълна с над 40 градуса жеги, специалистите отчитат, че все повече хора страдат от топлото време.

Велин е шофьор на такси. Пред Bulgaria ON AIR той разказва, че дори когато е в автомобила си, не се тревожи от високите температури. "Включвам климатроника, не само за пътниците, но и за мен. Пия и вода по 3-4 литра. Като съвет бих казал – да пиете повече течности”.

Как се справяме с жегите?

Някои от гражданите отбелязват, че жегите не са толкова страшни, защото преди години е имало такива.

“Аз гледам да си стоя повече вкъщи, но и на работа ходя – просто да се стои на закрито", сподели гражданин.

Друга жена разказва, че излиза по-малко и седи на климатик вкъщи, но и ще отскочи до морето.

Кардиологът д-р Благовест Стоименов от УМБАЛ "Александровска" посочи, че все по-често хора без придружаващи заболявания страдат от горещините.

"Жегите вече засягат абсолютно всички – тялото ни реагира на горещината с разширяване на кръвоносните съдове и това води до главоболие, световъртеж", обясни д-р Стоименов.

Лекарят обърна внимание, че главоболието понякога може и да не е от проблем с кръвното, а заради горещините, защото сме стигнали до състояние на дехидратация.

Сред съветите за безопасно лято на лекарите остават приемът на достатъчно течности, както и избягването на слънчевите лъчи в най-горещите часове на деня.

Разхлаждане и валежи се очакват към средата на месеца.

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