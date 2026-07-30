Папата обича САЩ, но се смята повече за универсален пастор, отколкото американец

Роденият в Чикаго папа Лъв ХІV каза в интервю за американската телевизия Ен Би Си, че много обича страната си и това, което тя представлява, но се смята по-скоро за универсален “пастор”, отколкото за американец, предаде Франс прес.

Лъв XIV - първият папа американец в историята, говори пред телевизията снощи от лятната папска резиденция Кастел Гандолфо, където се състоя молитвено бдение, на което пя италианският тенор Андреа Бочели заедно с детски хор.

“Виждам себе си повече като папа - така се случи, че съм и американец. Не че искам да омаловажавам значението на това да си американец“, каза той, запитан доколко важно е за него, че е американец.

“Изпитвам голяма любов към Америка, но смятам, че моята мисия има много важно измерение, което се състои именно в това да бъда пастир на вселенската Църква и да имам глас и възможност да се обръщам към хора по целия свят“, подчерта Лъв XIV, който е прекарал близо две десетилетия като мисионер в Перу.

Запитан какво харесва в родината си, той отговори: “Толкова много неща”.

“В известен смисъл, ако говорим за принципи, за това, което представляват САЩ, (обичам) това чувство за свобода, тази идея за възможности, тази готовност да приветстваме поколения наред хора от цял свят да станат част от Америка“, каза 70-годишният папа.

Той разказа, че неговите баби и дядовци са били имигранти, а по майчина линия е имал “както предци, които са били роби, така и такива, които са притежавали роби”.

Лъв XIV за разлика от предшественика си Франциск многократно е говорил за защитата на мигрантите след началото на своя понтификат, описвайки отношението към имигрантите в САЩ при управлението на Доналд Тръмп като “нечовешко”.

На 4 юли - Денят на независимостта на САЩ, той посети италианския остров Лампедуза, една от основните входни точки в Европа за онези, които предприемат опасно плаване през Средиземно море от Африка. При визитата си на острова той призова за толерантност и защита на уязвимите мигранти, много от които губят живота си по време на пътуването.

Пред Ен Би Си американският папа каза също, че за момента няма планирано пътуване до САЩ, но се надява скоро да посети страната си.

(БТА)