Тренд за лятото: Коса в ярък и шантав цвят

Лятото е в разгара си! И това значи само едно.

Освен за плажни забавления, късни летни нощи в парковете с приятели, свежи напитки и слънчеви дни, време е и за смели тенденции.

Отдавна се знае, че летният сезон е идеалното време да експериментираме с визията, да залагаме на нещо по-различно и нестандартно, да не се страхуваме да бъдем себе си. Именно тогава учениците и студените са във ваканция, така че могат да разчупят визията с нещо по-интересно и смело.

А през това лято най-модерно е да си направим разнообразна прическа, с която да привлечем вниманието.

Хит са косите в смели, ярки и нестандартни цветове, посочват от британското издание на "Cosmopolitan".

Така че - забравете за приглушените и класически цветове - като кестеняво, тъмнорусо, черно или бледорусо.

Колкото по-ярък и шантав е цветът, толкова по-добре!

Сега минимализмът и изчистената визия не са на такава почит.

Затова може да заложите на искрящ цвят, според вашия вкус - розово, оранжево, синьо, зелено или комбинация от тях - синьо-зелено, за да сте в тон с морето. Пастелното лилаво също е голям хит през този сезон.

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