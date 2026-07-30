Тренд за лятото: Коса в ярък и шантав цвят

Лятото е в разгара си! И това значи само едно.
Освен за плажни забавления, късни летни нощи в парковете с приятели, свежи напитки и слънчеви дни, време е и за смели тенденции.
Отдавна се знае, че летният сезон е идеалното време да експериментираме с визията, да залагаме на нещо по-различно и нестандартно, да не се страхуваме да бъдем себе си. Именно тогава учениците и студените са във ваканция, така че могат да разчупят визията с нещо по-интересно и смело.
А през това лято най-модерно е да си направим разнообразна прическа, с която да привлечем вниманието.
Хит са косите в смели, ярки и нестандартни цветове, посочват от британското издание на "Cosmopolitan".
Така че - забравете за приглушените и класически цветове - като кестеняво, тъмнорусо, черно или бледорусо.
Колкото по-ярък и шантав е цветът, толкова по-добре!
Сега минимализмът и изчистената визия не са на такава почит.
Затова може да заложите на искрящ цвят, според вашия вкус - розово, оранжево, синьо, зелено или комбинация от тях - синьо-зелено, за да сте в тон с морето. Пастелното лилаво също е голям хит през този сезон.
Още по темата и снимките вижте в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.