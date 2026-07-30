Путин срещу Дуров: защо Telegram се превърна в битка за контрола над Русия

В Америка имаме сложни отношения с милиардерите от големите технологични компании. Богатството на Илон Мъск е неприлично, а влиянието, което той упражнява, може да бъде плашещо. Има милиони хора, които карат автомобили Тесла, общности по целия свят получават интернет от Старлинк – и скоро хората може отново да стъпят на Луната.

Каквито и да са чувствата ви към тази група от ултра-технологични „братя“, трудно е да се отрече, че САЩ са се възползвали изключително много от тяхната работа. Може би не ги харесвате, но вероятно не бихте искали те да пренесат уменията, технологиите и парите си другаде.

Техният собствен „технологичен шеф“, Павел Дуров, създаде най-голямата руска социална мрежа ВКонтакте и приложението за съобщения Telegram, което има около един милиард активни потребители месечно по целия свят. Но ако Владимир Путин постигне целта си, нито един руснак няма да използва Telegram, а Дуров ще се озове в сибирска затворническа килия, пише Дейвид Авере за Newsweek.

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) обяви тази сутрин, че основателят на Telegram, който в момента живее в Дубай, е обвинен в подпомагане на терористична дейност и е включен в списъка на международно издирваните лица. Според тях предполагаемият отказ на Дуров да премахне канали и ботове, свързани с украинските разузнавателни служби и екстремистки групи, означава, че той подпомага тероризма.

Обвиненията са сериозни, но не отразяват реално това, което тревожи Москва.

ФСБ е права: Telegram със сигурност се използва от украински агенти, екстремистки мрежи, престъпни групи и пропагандисти за осъществяване на плановете им.

Други държави също се отнасят с недоверие към Дуров: през 2024 г. той беше арестуван във Франция по обвинения, че не е модерирал адекватно съдържанието в Telegram.

Това обаче важи и в двете посоки. Руската армия, разузнавателните служби и организации като "Групата Вагнер" са използвали Telegram като инструмент за водене на война в Украйна. По този начин руските „ферми за ботове“ и групи за кибервойна водят дезинформационни кампании, а службите за сигурност вербуват "пехотинци", които да изпълняват заповедите им из цяла Европа.

Всъщност почти всеки политик, медийна личност, журналист, влиятелен човек и бизнесмен в Русия е използвал Telegram като основен инструмент за популяризиране на себе си и своите послания. Почти 100 милиона руснаци притежават акаунти в платформата.

Мотивът зад обвиненията, следователно, е много по-дълбок от просто „едно правило за мен, друго за теб“. Истинското недоволство на Москва е, че настояването на Telegram за неприкосновеност на личния живот, свобода на словото и борба срещу цензурата представлява огромна пречка в стремежа на Кремъл да контролира как мислят руснаците, какво виждат и какво казват.

"Telegram е заплаха за Кремъл, защото служи като заместител на неща, които вече не съществуват", заяви пред Newsweek Андрей Солдатов, експерт по руските служби за сигурност и автор на Нашите скъпи приятели в Москва.

Telegram е заместител на гражданското общество.

В Русия нямате същата възможност да критикувате публично правителството или да протестирате по улиците, както в западните страни. Telegram е едно от малкото места, където хората могат да обсъждат неща, за които вече не могат да говорят открито.

Обвиненията, повдигнати срещу Дуров, представляват ново ескалиране на продължаващата от десетилетия война между руската държава и един от най-успешните ѝ бизнес лидери.

Роден в Санкт Петербург през последното десетилетие на Съветския съюз, Дуров стана известен като главният архитект на ВКонтакте – първата руска социална мрежа, стартирала през 2006 г., която стана известна по целия свят като "руския Фейсбук".

Той изглеждаше като фигура, която всяка страна би искала да припознае като своя: изключително умен, красив и успешен.

Не така стои въпросът в Русия. Вместо да използва таланта на Дуров за насърчаване на руския технологичен сектор и стимулиране на икономиката, държавата се обърна срещу него.

Технологичният магнат бързо попадна под бдителното око на руските служби за сигурност, след като отказа да закрие групите във ВКонтакте, критикуващи Путин, и през 2014 г. реши да продаде дела си в компанията, преди да напусне страната и да премести бизнеса си другаде.

В изгнание Дуров насочи вниманието си към създаването на Телеграм – приложение, изградено изцяло около принципа, че личната комуникация трябва да остане лична. Въпреки всички усилия на ФСБ да блокира, глобява и по друг начин да провали платформата, тя придоби огромна популярност както в страната, така и в чужбина и е сред най-широко използваните приложения за съобщения в света.

Затова Путин се обърна към алтернативни методи за контрол.

След мащабната инвазия в Украйна Русия бързо разработи нова правна рамка, за да включи в черния списък като „екстремисти“ всяко лице, организация или бизнес, за които се счита, че работят срещу държавните интереси.

Meta на Марк Зукърбърг е само един от технологичните гиганти, които се сблъскаха с тези разпоредби, когато съд в Москва забрани Facebook и Instagram – част от по-широките усилия на Кремъл да изтласка социалните медии, притежавани от Запада, от руския обществен живот.

Но преследването на Дуров лично по обвинения в тероризъм повишава залога още повече.

Американците се страхуват от големите технологични компании. Путин се страхува от свободните технологии.

На Запад ние с право сме загрижени за влиянието на големите технологични корпорации и компаниите за социални медии върху нашата политика и общество. Руснаците имат обратния проблем.

В един друг свят Дуров би могъл да бъде доказателство, че Русия е способна да създава технологии, променящи света – символ на друга доходоносна индустрия, извън рамките само на петрола, газа и природните ресурси. ВКонтакте и Telegram биха могли да положат основите на един различен вид руска икономика – по-млада, по-богата, по-свързана със света.

Но тази фантазия никога не би могла да съществува успоредно с нуждата на Путин и Кремъл от абсолютен контрол. Съдилищата ще продължат да преследват Дуров, точно както руският регулатор в областта на комуникациите и службите за сигурност ще продължат неуморно да възпрепятстват, прекъсват и блокират Telegram, като същевременно принуждават гражданите да преминат към платформи, подкрепяни от държавата.

Дуров е изключително богат човек, притежава паспорти на Франция и ОАЕ и разполага с изобилие от ресурси; ако успее да остане извън обсега на руските служби за сигурност, ще се оправи. Путин ще продължи да упражнява абсолютна власт и да гарантира, че нищо не може да дестабилизира неговото управление.