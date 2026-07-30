ПБ: US самолетите са само и единствено за логистична подкрепа

Николета Тодорова от “Прогресивна България” гостува в предаването "Денят ON AIR" и коментира американските самолети, които се окачват да бъдат разположени в авиобаза “Безмер”. Тя твърди, че те са само и единствено “за оказването на логистична подкрепа”.

“Няма да бъдат разполагани оръжейни системи на летище "Безмер”, категорична е Тодорова.

Тя уточни, че това са същите, идентични самолети, които бяха разположени на гражданското летище "Васил Левски", където "не им е било мястото".

Сделка без краен срок

"Дипломацията изисква, когато има сключен международен договор, страните по него да спазват своите ангажименти. Никой не повдигна темата, че това споразумение е сключено през 2006 г. През 2016 г. то автоматично е станало безсрочно, благодарение на бездействие на предходни управляващи", смята Тодорова.

Тя успокои, че хората в района не трябва да се притесняват по отношение на сигурността: "Предприети са достатъчно мерки".

Промените в ИК

Пред Bulgaria ON AIR Тодорова коментира и окончателните промени в Изборния кодекс, които бяха приети днес от депутатите.

"Всички предложения за промени и тези, които днес бяха гласувани в НС, целят само честен, прозрачен вот, който да се осъществи на бъдещите избори. Бяха приети съществени промени. Важна е тази, която възстановява машинния вот. Това ще се случи при секции с над 300 гласоподаватели", отчете Тодорова.

По думите ѝ, има общини, в които недействителният вот достига до над 40%.

Гласуването в чужбина

"Същественото, което направихме, е по отношение на чужбина. Да отменим разпоредбата за ограничаване на секциите в чужбина. Следва да гарантираме и правото на вота на изключително голям брой българи, които живеят извън територията на България", посочи Тодорова.

Гледайте видеото с целия разговор.