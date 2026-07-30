Славов: Опозицията готви жалба до КС след промените в ИК

След като Народното събрание прие промени в Изборния кодекс, опозицията вече подготвя следващата си стъпка - сезиране на Конституционния съд заради текстове от държавния бюджет. Това заяви депутатът от “Демократична България“ доц. Атанас Славов в предаването “Денят ON AIR“.

По думите му приетите промени предвиждат машинно гласуване в голям брой избирателни секции, но отпадането на район “Чужбина“ остава основната критика на формацията.

“Преди час бяха приети разпоредбите и се реши, че ще има машинно гласуване в много голям брой от секциите. Отпадна район “Чужбина“ - нещо, което винаги сме защитавали и това е нашата критика към приетия закон. Да се надяваме предстоящите президентски избори да са по-честни“, каза още бившият правосъден министър.

Той допълни, че разговорите с “Продължаваме промяната“ относно подготвените конституционни жалби продължават, но не очаква големи шансове за успех. “Все още разговаряме с колегите от „Продължаваме промяната“ за конституционните жалби, които са подготвени. Шансът те да бъдат уважени е много малък“, каза Славов пред Bulgaria ON AIR.

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Президентските избори

По повод предстоящите президентски избори Славов каза, че ПП скоро ще обяви кандидатурата си. Депутатът коментира, че името на проф. Вълчев засега е само хипотетична възможност и изрази мнение, че подкрепа от ГЕРБ не би била полезна.

“Този филм вече сме го гледали и изгубихме половината си избиратели. Кандидатът трябва да бъде алтернатива както на ГЕРБ, така и на “Прогресивна България“. Решението е на Андрей Гюров, който трябва да обяви екипа си и намеренията си“, посочи Славов.

Критики към управлението

В края на разговора народният представител отправи критики към управляващото мнозинство, като заяви, че липсват решителни действия срещу олигархичните зависимости.

“Управляващите ми се струват плахи. Темата за олигархията остана на заден план. Не виждаме конкретни действия за борба с този проблем. Политиката е непоследователна и колеблива“, заяви Славов.

Гледайте видеото с целия разговор.