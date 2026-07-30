В село Безмер се страхуват от ескалация на конфликта САЩ-Иран

В село Безмер и Ямбол жителите отново излязоха на протест срещу разполагането на американските военни самолети.

"Техните искания са да бъде преразгледано решението на НС и то да бъде отменено в полза на гражданите. Тези самолети да бъдат премахнати от авиобазата", обясни в пряко включване в “Денят ON AIR” Станислав Митев.

По думите му местните се страхуват от евентуална ескалация на напрежението между Иран и САЩ. “Те самите се чувстват незащитени и застрашени за своите домове и деца", добави той.

По думите му следващите протести ще бъдат най-рано другата седмица.

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"Все още се придържаме към мирните протести. Надяваме се, че ще бъдем чути, защото можем да подготвим и по-мащабни протести", подчерта Митев пред Bulgaria ON AIR.

"Искам да помоля управляващите да дойдат да заседават в село Безмер. Ще им дадем читалище, в което да заседават, щом се чувстват спокойни и сигурни за живота си", заключи Станислав Митев.

Гледайте видеото с целия разговор.