Посланиците на Верди пристигат в България: Шест вечери с магията на италианската душа и страст

В свят, обсебен от мимолетни сензации и общуване през екрани, великата класическа музика остава един от последните острови на автентична човешка емоция. Творчеството на Джузепе Верди, цяла вселена от любов, предателство, копнеж по свобода, власт и саможертва, ни връща към онази автентичност, която забравяме, често запленени от блясъка на джънк фууд културата.

Но именно тази безкомпромисна емоционална правда и автентичен италиански дух ще пренесе у нас Филхармоничният оркестър „Джузепе Верди ди Салерно“, който от 7 до 12 август 2026 г. ще направи първото си турне в България , с концерти в шест града.

Възкресението на един театър и раждането на "Посланиците"

Историята на оркестъра е съдбовно преплетена с тази на неговия дом -театър "Джузепе Верди" в Салерно. Построен през 1872 г. по проект на архитектите Антонио Дамора и Джузепе Меникини и по образец на прочутия неаполитански "Сан Карло", театърът отваря врати с "Риголето" и с амбицията да докаже, че италианският Юг може да диша със същото културно самочувствие като Севера. След смъртта на великия композитор през 1901 г., институцията официално приема неговото име.

Десетилетия наред сградата е живото сърце на културата в регион Кампаня, докато през 1980 г. опустошителното земетресение в Ирпиния не нанася тежки щети и спира този ритъм. Театърът остава затворен цели 14 години, а в Салерно казват, че градът е загубил гласа си.

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Тържественото му възстановяване през 1994 г. се превръща в символ на несломимия дух на местната общност. Едва три години по-късно, през 1997 г., като естествен плод на тази упоритост и вяра, се ражда и Филхармоничният оркестър. Неговият бляскав дебют с операта "Фалстаф" под палката на легендарния баритон Роландо Панерай поставя началото на състав, който днес с право носи официалното си мото Ambasciatori di Musica ("Посланици на музиката").

С Пласидо Доминго

Определян от международната критика с термина Dramatic Orchestra, съставът от Салерно се отличава с изключителна комбинация от епична наситеност и емоционално напрежение. Музикантите не модернизираaт Верди, нито го предсавят в историческа витрина - те изпълняват партитурите му с онази емоционалност и темпо, които позволяват на оркестъра да "диша" в пълен синхрон със солистите на сцената.

За близо три десетилетия оркестърът превръща Салерно в отправна точка за активна културна дипломация и "мека сила". В Германия оркестърът Ппечели признание пред публика, възпитана с Вагнер и Брамс, благодарение на своя различен и автентичен италиански звук. През 2003 г. в Индия изпълняват "Севилският бръснар" от Росини в Ню Делхи и Мумбай по повод Срещата на върха ЕС - Индия. В Япония, Португалия, Франция и Испания представят оперните шедьоври "Кармен" и "Турандот".

В Италия концертират на сцени с особен символичен заряд , Sala Nervi във Ватикана (пред папа Йоан Павел II), Сената на Италианската република, театър "Сан Карло" в Неапол, както и на фестивалите в Равена, Равело и Монте Карло, свирейки пред кралски особи и държавни глави (между които президентите Карло Чампи и Джорджо Наполитано).

Звездният блясък и мостът към българската оперна школа

Израстването на филхармонията до световните върхове е неразривно свързано с нейното ръководство. Огромна роля играе артистичният директор, прочутият диригент Даниел Орен, който с богатия си опит и темперамент извайва уникалния почерк на състава. Заедно с него на пулта през годините застават имена като Никола Луизоти, Донато Ренцети, Пиеро Белуджи, Антонело Алеманди и Гуидо Манкузи.

Даниел Орен, Пламен Карталов и Антонио Марзуло

Сградата в Салерно и оркестърът помнят стъпките на величия като Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, Катя Ричарели, Диана Дамрау, Витторио Григоло, Мария Хосе Сири, Джилда Фиуме и Нино Сургуладзе.

Централно и специално място в тази история има българската оперна школа. Незаличима следа в Салерно оставя легендарната Гена Димитрова. Традицията на взаимно уважение продължават световноизвестни български гласове като Орлин Анастасов и Светла Василева, както и младото поколение в лицето на Александрина Михайлова и Габриела Георгиева.

„Да представим Верди в България е естествено, вашата публика разбира тази музика не само интелектуално, а емоционално. Отвъд нотите стои човечността. Верди говори за любов, свобода, достойнство, саможертва. Това не са стари сюжети, това сме ние.“, казва Маестро Гуидо Манкузи

Срещата с българската публика

Кметът на Салерно Винченцо Наполи подчертава, че „страстта е тайното оръжие, което движи оркестъра и привлича новите поколения“. Водени от тази страст и от разбирането на маестро Манкузи, че на открито операта "диша различно" и престава да бъде музей, италианските музиканти пристигат у нас за шест незабравими вечери. В програмата ще звучат емблематични увертюри и арии от "Травиата", "Риголето", "Аида", "Трубадур" и "Набуко".

7 август - Стара Загора, Летен театър

8 август - Велико Търново, Архитектурно-музеен резерват "Царевец"

9 август - Варна, Летен театър

10 август - Бургас, Летен театър

11 август - Пловдив, Античен театър

12 август - София, Зала "България"

Билети за концертите са достъпни в мрежата на Eventim. Организатор на събитието е Vienna Trend Events.