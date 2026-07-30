Стоянов: F-16 още не са готови, продължаваме да използваме МиГ-29

Министърът на отбраната Димитър Стоянов отговори на депутата Ивайло Мирчев и заяви, че до пълното въвеждане на новите изтребители F-16 Block 70 в оперативна готовност, страната ни ще продължи да използва МиГ-29 за охрана на въздушното пространство.

МО продължава да изпълнява и ангажиментите към съюзниците си, включително и постоянната задача по “Air policing”, добави министърът.

По-рано тази седмица от Министерството на отбраната съобщиха, че са отправени запитвания до няколко държави за налични самолети и резервни части. Вчера военният министър Димитър Стоянов обясни, че правителството търси изтребители МиГ-29 само за резервни части. Изпратени са писма и до Пентагона, и до Швеция за употребявани самолети F-16 и Gripen, каза министърът, но добави, че не очаква страната ни да получи такива самолети, припомня БТА.

“Настоящият дефицит от резервни елементи, възли и агрегати за самолетите МИГ-29 не е отменил нито една от основните задачи на Военновъздушните сили, отговаря министърът. В тези обективни условия е задължение на Министерството на отбраната да проучва възможностите за осигуряване на летателната годност и да сключва договори за придобиване на авиационна техника, резервни части и оборудване от комплектацията на самолетите ни МиГ-29, които са единственото ни средство за изпълнението на задачите по охрана на въздушното пространство”, се казва още в отговора на Стоянов.

Министърът добавя, че поисканата информация от Полша по никакъв начин не е ангажираща и не влияе на процеса на превъоръжаването на Военновъздушните ни сили, който е в напреднал етап от изпълнението си.