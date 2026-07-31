Пожар е възникнал под връх Шаралия в Национален парк „Пирин“

Пожар е възникнал в района под връх Шаралия на около 2150 метра надморска височина в Национален парк „Пирин" над село Илинденци, съобщиха от дирекцията на "Национален парк Пирин". Огънят е овладян, а към момента продължават действията по окончателното му локализиране и недопускане на повторното му разпространение.

Сигналът за пожара е подаден около 20:30 часа на 30 юли. На място незабавно са изпратени служители на Дирекция „Национален парк Пирин“, като в гасителните действия се включват още екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Благоевград и Планинската спасителна служба – отряд Сандански.

Районът е с голяма денивелация и е изключително труднодостъпен, което значително затруднява работата на терен и прави гасителните действия рискови, посочиха от дирекцията. През цялата нощ служители на парка, пожарникари и планински спасители са работили без прекъсване за ограничаване на огъня и опазване на горските масиви.

В момента продължава изграждането на противопожарни ивици, за да бъде предотвратено повторно разпалване и да бъде окончателно локализиран пожарът.

Кметът на село Илинденци Бойко Ибришимов съобщи пред БТА, че пожарът е високо в планината, в труднодостъпен терен. По думите му още от снощи с огнената стихия се борят екипи на РСПБЗН – Сандански, горски служители, военнослужещи и доброволци.

От Дирекция „Национален парк Пирин“ посочват, че допълнителна информация за развитието на ситуацията ще бъде предоставяна своевременно.

В края на юли миналата година огромен пожар горя отново в Илинденци. В овладяването на огнената стихия се включиха пожарникари от различни райони на страната, горски служители на Югозападното държавно предприятие, военнослужещи и множество доброволци, както и помощ от въздуха с български и чужди самолети. На 22 август миналата година директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград комисар Валентин Василев обяви, че огънят може да се обяви за ликвидиран.